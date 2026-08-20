La Junta trabaja para declarar 'desastre natural' en las áreas afectadas por el incendio de Niebla (Huelva)

Imagen de una zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía trabajan de forma conjunta en la declaración de desastre natural con grave incidencia en el potencial productivo en los sectores apícola y el resto de ganadería extensiva en aquellos municipios de la provincia de Huelva y Sevilla que se han visto más afectados por el incendio forestal de Niebla (Huelva) que se inició el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo y que se ha dado por controlado este mismo jueves.

Según han indicado las consejerías en una nota, así lo han acordado este jueves en el Comité de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos de la Consejería de Agricultura. Durante el encuentro, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha explicado que "se solicita la declaración de desastre natural con grave incidencia en el potencial productivo para el sector de la apicultura y resto de ganadería extensiva en los municipios más afectados".

Tal y como ha avanzado, "se quiere llevar al próximo Consejo de Gobierno la declaración de desastre natural con grave incidencia en el potencial productivo en los sectores y municipios afectados con el objetivo de que, en el seno de este órgano, se pida al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una Emergencia de Protección Civil y, a partir de ahí, se activen las ayudas necesarias".

Vera ha señalado que "en estos momentos, ya se conoce la relación de los sectores gravemente afectados" y los técnicos están trabajando ahora en "un informe más detallado para tener una relación más precisa de los municipios más afectados con el fin de que estos se incluyan en la declaración de desastre natural".

Asimismo, ha añadido que en el ámbito de la Consejería de Agricultura, se va a autorizar la alimentación convencional para el ganado ecológico, así como se van a flexibilizar en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC) todos aquellos requisitos que sean competencia de la comunidad autónoma. En el caso de Sostenibilidad, también se incluirán los daños en los montes públicos, en la producción de corcho, en los aprovechamientos cinegéticos e incluso en las vías pecuarias.

Para recabar toda la información, la viceconsejera ha agradecido el "exhaustivo y arduo trabajo" realizado por el personal que trabaja en las oficinas comarcales agrarias (OCAs), las delegaciones territoriales de Huelva y Sevilla, el personal técnico de ambas consejerías; así como la coordinación entre los órganos directivos.

Por su parte, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se llevará a cabo un diagnóstico técnico "exhaustivo" y una evaluación de los daños sobre el terreno "en cuanto las condiciones de seguridad permitan el acceso a la zona afectada".

Esta valoración integral de las afecciones en el medio natural y los recursos forestales determinará las prioridades de actuación --entre las que se valorará la necesidad de correcciones hidrotécnicas para frenar la erosión y proteger las masas de agua-- y servirá de base para articular los correspondientes planes y medidas de restauración forestal, conforme al marco y los mecanismos previstos en la Ley 3/2026 de Montes de Andalucía, incluyendo las fórmulas de colaboración público/privada.