Llaman a concentrarse el 9 de mayo por el AVE y que Huelva "no sea tratada como una provincia de segunda"

HUELVA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma'¿Y Huelva cuándo?' ha llamado a los onubenses a concentrarse el próximo 9 de mayo, a las 20,00 horas, en la Plaza de las Monjas por las infraestructuras "pendientes" en Huelva, principalmente por la alta velocidad ferroviaria, pero también "todas las deficiencias de la provincia" y que Huelva "no sea tratara como una provincia de segunda".

En este sentido se ha pronunciado en declaraciones a los medios el portavoz de la plataforma, Salvador Romero, tras mantener una reunión en la FOE con los miembros de la plataforma, donde ha señalado que también se reclamarán a "todas las administraciones" el resto de infraestructuras, como las hidráulicas y que las obras del Hospital Materno Infantil comiencen "de inmediato".

Romero ha lamentado que Huelva se encuentra en una situación "desfavorable" en materia ferroviaria con respecto al resto de España y considera que las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en cuanto a sus propuestas en esta materia "era dejar a la provincia en una velocidad tres veces inferior a lo que se le está proponiendo al resto de provincias españolas, llámese Murcia, Almería, Cantabria, País Vasco, Extremadura, Galicia y por supuesto el Levante y Cataluña".

"Ante esta situación que pensábamos que era dejarnos a la suerte y dejarnos en una posición totalmente desfavorable en materia ferroviaria con respecto al resto de España, la plataforma entendió que debía de dar un paso al frente, tanto reclamando esa infraestructura y produciendo un efecto en las intenciones del Gobierno, como aprovechar para seguir reclamando todas las deficiencias en materia ferroviaria y en otros sectores como el agua o la sanitaria y en la concentración del jueves 9 de mayo se van a reclamar todas esas deficiencias", ha subrayado.

Romero ha explicado que en la reunión se ha dado "forma" a la concentración, señalando que Huelva "sigue esperando todas las infraestructuras pendientes, reclamadas desde hace años de manera pública a todas las administraciones". Por ello, ha pedido que el 9 de mayo "no quepa un alfiler en la Plaza de las Monjas" y acudan ciudadanos "de toda la provincia".

Asimismo, ha explicado que en la reunión mantenida entre la plataforma y la subdelegada del Gobierno, María José Rico, "se informó sobre las reclamaciones que se hacen por parte de la ciudadanía y de la plataforma", toda vez que ha señalado que manifestó de que Óscar Puente vendrá a Huelva "en breve" para explicar "con más detalle la propuesta real por parte del Ministerio".

El portavoz de la plataforma ha señalado que Huelva "no puede conformarse ni puede ser tratada como provincia de segunda, ofreciéndole lo que no se le ofrece a otros territorios". "La verdad es que el Ministerio ha tenido dos versiones distintas. Por un lado, se nos decía públicamente a través de los medios que se le podía ofertar a la provincia de Huelva lo que se ofertaba el resto de territorios y, posteriormente, esa propuesta ha sido un poco modificada, indicándonos que iba a haber dos opciones. Esperemos que realmente sean esas dos opciones y que finalmente se decante porque Huelva tenga línea de alta velocidad, pero habrá que ver si realmente eso es así o no", ha dicho.

Cuestionado por la petición de una vertebración de la provincia, Romero ha subrayado que "comprende" que dentro de una posible llegada al AVE dentro de la línea Sevilla-Huelva-Faro, "lo lógico sería prolongar hasta Ayamonte y luego a Portugal" algo que espera que "llegue" y que "se va reclamar desde la provincia".

Por su parte, el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación a "colaborar en servir como portavoces para llegar a cada rincón de la provincia" y "contribuir a que todos los ciudadanos estén el día 9 de mayo en la Plaza de las Monjas, respaldando esta concentración".

"Cada iniciativa debe ser cada vez más numerosa y potente porque nos jugamos no solo el presente, sino el futuro de futuras generaciones y esa es una responsabilidad de todos nosotros, en aras a ofrecer más oportunidades a nuestros ciudadanos", ha concluido.