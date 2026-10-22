Localizado un cadáver junto a un arroyo que puede corresponder al hombre de 44 años desaparecido en Niebla (Huelva)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en la provincia de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado un cadáver junto a un arroyo de la localidad onubense de Huelva que puede corresponder al hombre de 44 años desaparecido desde el pasado 7 de octubre a la espera de que la autopsia permita verificar su identidad.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, una persona comunicó en la tarde de este miércoles el hallazgo de un cuerpo sin vida junto al arroyo de Lavapiés de Niebla al que se desplazaron varias patrullas.

Los primeros indicios apuntan que el cadáver localizado pueda tratarse del desaparecido de Niebla, si bien se está a la espera de la realización de la correspondiente autopsia para verificar su identidad.

La Guardia Civil había solicitado esta misma semana la colaboración ciudadana para tratar de localizarle. La desaparición fue denunciada el día 14 de octubre por su hermana en dependencias oficiales de la Guardia Civil y se activó un dispositivo de búsqueda para su localización compuesto por Patrullas de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Aéreo en coordinación con Policía Local, Protección Civil y voluntarios.