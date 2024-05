Loles López pide al Gobierno que sume al Plan Estratégico Andaluz para la Erradicación del Chabolismo

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha pedido este jueves en el Parlamento andaluz que el Gobierno se sume al Plan Estratégico Andaluz para la Erradicación del Chabolismo, ya que "es el que tiene la mayoría de competencias", el cual "ha sido invitado, pero no ha habido respuesta", toda vez que ha señalado que la Junta sigue trabajando con los ayuntamiento para la puesta en marcha del plan, ya que la Junta "ha puesto el marco", pero los consistorios "deben elaborar los planes locales".

A pregunta del Grupo Parlamentario Popular en Comisión parlamentaria sobre las acciones que lleva a cabo la Junta para la erradicación del chabolismo, López ha subrayado que "nunca antes se había hecho nada", pero "pese a que las principales competencias en materia de migración las tiene el Gobierno de España", desde la Junta consideraron que "se debía dar un paso adelante".

"Por ello, hemos elaborado junto con los ayuntamientos y las entidades del tercer sector el primer Plan Estratégico para la erradicación de los asentamientos chabolistas. Lo que ha hecho la Junta es poner el marco, pero necesitamos que los ayuntamientos hagan sus planes locales, porque cada realidad es distinta", ha comentado.

Asimismo, ha incidido en que han invitado al Gobierno de España a "que forme parte de este plan", puesto que "tiene la mayor parte de las competencias", pero "sigue de vacaciones", al tiempo que ha señalado que "muchos ayuntamientos han visto con buenos ojos este proyecto".

En este sentido, se ha referido al caso de Lepe, "el más avanzado", ya que ha construido una residencia para temporeros, que "ha sido financiado al cien por cien la Junta de Andalucía y la ha ejecutado al cien por cien el Ayuntamiento lepero".

Al respecto, ha explicado que este tipo de edificio es "el primero que existe no en Andalucía, sino en España", puesto que "además de dignificar a la persona, tiene todos los servicios como formación y asesoramiento para que estas personas continúen su proyecto de vida en esta tierra, porque quieren quedarse, pero que se queden pudiendo trabajar".

"El propio edificio recoge las aulas para las personas que residen allí, y para otras personas que, aunque no estén residiendo en ese lugar, puedan recibir la formación, el asesoramiento y la atención que necesitan", ha añadido.

Por ello, la consejera espera que este modelo "se replique a lo largo de toda Andalucía" y que el Gobierno de España "alguna vez aparezca, porque la mayoría de las competencias son suyas".

Por su parte, el parlamentario popular Juan Antonio Márquez ha señalado que los políticos "se deben a la sociedad en su conjunto, pero sin escatimar esfuerzos a la hora de ayudar y proteger a los más vulnerables".

"Es una obviedad, pensarán sus señorías, pero he de recordarles que no siempre sucedió esto, ya que en los demasiados años de gobierno socialista nunca hicieron nada por erradicar los asentamientos chabolistas. No estaban los más vulnerables entre sus prioridades cuando cargos públicos del PSOE gastaron el dinero de los andaluces de forma irregular en lo que desgraciadamente todos sabemos".

Al respecto, ha señalado que esto "no es cosa del pasado", ya que el PSOE con sus políticas "siguen abandonando a su suerte a los más vulnerables", incidiendo en el tarjeta monedero, ya que "solo en Huelva el gobierno de Sánchez dejará fuera a más de 15.000 onubenses excluyendo a los 85 por ciento de los beneficiarios".

Asimismo, el parlamentario ha destacado la "disposición" de la Consejería para la erradicación de los asentamientos chabolistas, ya que es "un drama complejo que tiene la provincia de Huelva y en el que han de implicarse todas las Administraciones".