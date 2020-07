La Mancomunidad de Islantilla (Huelva) renueva colaboración con RTVA en el marco del XIII Festival de Cine bajo la luna

ISLA CRISTINA (HUELVA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina (Huelva), Francisco Zamudio, ha rubricado este miércoles la renovación del acuerdo de colaboración entre esta entidad y la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en el marco de la XIII edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna-Islantilla Cinefórum, que este año se celebrará adaptando sus sesiones a los espacios y aforos recomendados por las autoridades sanitarias para hacer frente al Covid-19.

El texto, que en representación del Ente autonómico lleva la firma del Director General de la RTVA, Juan de Dios Mellado Pérez, consolida el Premio a la Creación Audiovisual Andaluza como uno de los principales galardones incluidos dentro del Palmarés paralelo de la muestra cinematográfica que se desarrollará durante los meses de julio y agosto en el enclave turístico de Islantilla, compartido por los municipios costeros onubenses de Isla Cristina y Lepe, según ha informado la mancomunidad en nota de prensa.

Este Premio distinguirá la obra más destacada de cuantos cortometrajes andaluces compiten dentro de la Sección Oficial a Concurso del Festival de Islantilla, a criterio de un Jurado Oficial, el de la muestra, que integrará a un miembro elegido directamente por la propia RTVA entre sus profesionales con mayor trayectoria en materia cinematográfica.

La Radio y Televisión de Andalucía se compromete, a través de este documento, a la difusión y promoción de la obra premiada, lo que supone "un importante respaldo" a su futura distribución.

Así, la producción audiovisual premiada se emitirá por Canal sur Televisión en cualquiera de sus canales y dentro de una ventana creada al efecto. El Premio a la Creación Audiovisual Andaluz está dotado además con un trofeo consistente en la reproducción en bronce de la escultura 'El Dilema' de Mario César de las Cuevas.

Para Francisco Zamudio, "el apoyo de la RTVA a nuestro Festival durante los últimos diez años es un ejemplo de que nuestra muestra es esencial para dar a conocer la mejor producción audiovisual andaluza, y para proyectar la carrera de muchos creadores de nuestra tierra".

Por su parte, el teniente de alcalde delegado por el Ayuntamiento de Lepe en la Mancomunidad de Islantilla, Jesús Toronjo, ha celebrado "que Islantilla vuelva a contar un verano más con una de las ofertas culturales más variadas y destacadas de la costa onubense".

Mediante la constitución de este Premio, la RTVA ha querido dejar patente su "compromiso" con la comunidad andaluza, "su desarrollo y modernización". Para colaborar en la consecución de estos objetivos, considera "positivo" premiar trabajos audiovisuales que hayan sido producidos o creados por andaluces en la modalidad de cortometraje y que estén relacionados con Andalucía.

En ediciones anteriores, el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza ha recaído en las siguientes obras: Matador on the road, de Alexis Morante; Hambre, de Mario de la Torre; The Rattle of Benghazi, de Paco Torres; Me llamo Olmo, de Olmo Figueredo; Flexibility, de Remedios Crespo; El marido era fumigador de campos, de Ana M. Ruiz; Baile de máscaras, de Javier Oliver; Domesticado, de Juan Francisco Viruega; y El recado, de Manuel Gomar.