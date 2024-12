Manuel Carrasco ya tiene su calle en Isla Cristina (Huelva): "Estoy muy agradecido porque viene del cariño del pueblo"

ISLA CRISTINA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El cantante Manuel Carrasco ya tiene desde este lunes una avenida con su nombre en su municipio natal, Isla Cristina (Huelva), donde ha descubierto la placa en la que hasta hoy era la avenida del Atlántico en su barrio Punta del Caimán.

El cantante se ha mostrado emocionado durante en su intervención en el acto en el que, además, se le ha hecho un homenaje mediante un vídeo que se ha proyectado con imágenes de momentos entrañables de su vida.

Manuel Carrasco ha destacado que estaba "muy agradecido" por esta "muestra de cariño" a "toda la gente que ha hecho posible este reconocimiento" porque "esto viene evidentemente por parte del pueblo porque si no, no sería posible", toda vez que ha subrayado que siente "un poco de pudor cuando" porque "en el fondo no me acabo de acostumbrar".

"Este tipo de reconocimiento normalmente se hacen cuando se tiene una carrera muy dilatada y por supuesto que estoy muy agradecido, por eso mismo, Porque sé que viene con el cariño y el corazón de ustedes", ha añadido.

El cantante ha subrayado que siempre que se va de Isla Cristina "me llevo al pueblo conmigo", al tiempo que ha remarcado que su arte "viene de aquí, porque vengo del mundo del carnaval, como sabéis y ahí aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Es algo que creo que le he podido enseñar al mundo y, además, ser aceptado de una manera importante, porque parte de la manera en la que yo canto, en la que yo escribo, en la que yo transmito viene de todo eso, del mundo del carnaval", ha añadido.

"Por eso le agradezco a tantos compañeros, a tantos amigos, a tantos maestros que han parido este sitio. Y, por supuesto, en una avenida como esta donde me he criado, en el barrio de la Punta donde veníamos descalzos aquí, en la arenita, y hemos soñado tantas veces con hacer cosas, igual no tan grandes quizás como las que he podido conseguir, pero pienso que mi caso puede servir a otros tantos Lolitos, a otros tantos niños para que puedan soñar en grande y conseguir sus sueños. Esto no se quedó aquí, yo no soy de los que echan freno de mano y me paro", ha concluido.

Tras su intervención se ha inaugurado oficialmente la avenida Manuel Carrasco Galloso y el acto ha proseguido con una actuación de la murga del Fae, de los carnavales de Isla Cristina y con las que el cantante ha actuado en numerosas ocasiones. Carrasco ha acompañado a la murga en dos interpretaciones.

El evento ha terminado con la entonación del 'himno de Isla Cristina', el pasodoble 'La Higuerita Marinera', que es como los isleños conocen a su municipio, y con Manuel Carrasco interpretando su pasodoble 'Soy afortunado'.