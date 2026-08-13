Más de 400 equinos cruzarán Doñana el primer domingo de septiembre en la Recogida de las Yeguas de Hinojos (Huelva)

Archivo - Recogida de las Yeguas de Hinojos (Huelva) en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/AYTO HINOJOS - Archivo

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hinojos (Huelva) se prepara para celebrar uno de sus eventos más emblemáticos como es la Recogida de las Yeguas 2026 que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre. Este año se espera la participación de más de 400 yeguas y potros, que recorrerán los caminos hasta entrar en el municipio el domingo, 6 de septiembre, rindiendo homenaje a la patrona, la Virgen del Valle, y finalizando su recorrido en el Recinto Ganadero donde estarán durante la celebración de la Feria del Ganado.

El diputado provincial, José Carlos Roda, y la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, han presentado en la Diputación los detalles de uno de los acontecimientos culturales y ganaderos más singulares de Doñana, así como el cartel anunciador del evento, obra de Antonio Lancho, fotógrafo de Hinojos, ha indicado la institución provincial en una nota.

Roda, quien ha felicitado al ayuntamiento de Hinojos y a las asociaciones ganaderas por mantener viva esta práctica ancestral, ha señalado que "estamos ante una de las expresiones más singulares del patrimonio de la provincia de Huelva. Es identidad, naturaleza, tradición y memoria. Un legado ancestral que no pertenece solo a quienes lo recibieron de sus mayores, sino también a quienes tienen la responsabilidad de conservarlo y transmitirlo".

Por su parte, la alcaldesa de Hinojos ha agradecido a la Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa, a la Cooperativa Ganadera Marisma de Hinojos y a la Asociación Ganadera de Razas Autóctonas Marismeñas El Cornejo, su "esfuerzo y protección" de la Marisma, y ha recordado el año de "dificultad en la Marisma como consecuencia de las inundaciones sufridas a lo largo del invierno".

Del Valle ha declarado sentirse "orgullosa" por volver a celebrar este acontecimiento "en todo su esplendor por las calles de la localidad" y ha explicado que en la jornada del sábado 5, los yegüerizos se adentrarán en la marisma para agrupar y organizar a cientos de cabezas de ganado marismeño en los rodeos tradicionales.

El momento cumbre de esta edición tendrá lugar al atardecer del domingo 6 de septiembre, a las 20,00 horas, cuando las imponentes tropas de yeguas y potros irrumpan en el casco urbano de Hinojos para rendir su emblemático homenaje ante la Virgen del Valle, dando así el pistoletazo de salida a la tradicional Feria del Ganado municipal.

Joaquina del Valle también se ha referido al cartel anunciador de este año de la Recogida de las Yeguas 2026. Se trata de una fotografía de Antonio Lancho, empresario y fotógrafo de Hinojos, en la que se recoge el traslado de una tropa de yegüerizos, momentos antes de su emocionante llegada al pueblo de Hinojos.

En esta edición, la imagen adquiere un significado "especialmente emotivo" al estar protagonizada por el joven vecino de Hinojos Juanfran Rodríguez Cabello, quien tristemente falleció el pasado mes de mayo. Una fotografía que "une tradición, identidad y memoria, y que nos recuerda a quienes forman parte para siempre de la historia de nuestras fiestas patronales".