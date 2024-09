Miranda (Huelva) asegura que también reclama "mejoras" a la Junta: "La diferencia es que los consejeros sí me reciben"

HUELVA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado este jueves que "también" reclama "las mejoras que necesita" la ciudad a la Junta, pero ha señalado que "la diferencia" con el Gobierno es que "tanto los consejeros como el presidente sí me reciben".

A pregunta de los periodistas sobre las declaraciones del PSOE en la que criticaba a la alcaldesa, del PP, por "no acudir al Parlamento andaluz para reclamar a la Junta las inversiones pendientes", Miranda ha subrayado que "como representante de todos los onubenses" acude a "todas" las administraciones públicas, por lo que "igual que pido la alta velocidad también pido todas las mejores para mi tierra como el Hospital Materno Infantil o el museo de la plaza de las Monjas".

Además, ha garantizado que tiene "reuniones periódicas" con los consejeros y consejeras e incluso con el presidente de la Junta, pero ha subrayado que "la diferencia es que los consejeros y el presidente me reciben y trabajan por Huelva".

"El problema es que el ministro no me ha recibido. Yo ya le he pedido varias veces por escrito y no me ha recibido. Por eso los compañeros del parlamento y del senado han hecho esa pregunta para saber la hoja de ruta del gobierno con respecto a la alta velocidad en las conexiones ferroviarias", ha concluido.