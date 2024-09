Miranda lamenta "la falta de respuestas y compromiso del Gobierno" con el AVE a Huelva

HUELVA/MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha lamentado "la falta de respuestas y compromiso del Gobierno" con el AVE a Huelva tras escuchar la respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los planes estatales para la llegada del AVE a la provincia.

La alcaldesa, junto al presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, y la diputada autonómica Berta Centeno, ha asistido este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados mostrando así "el firme compromiso del equipo de Gobierno municipal con las históricas reivindicaciones en infraestructuras de la sociedad onubense, especialmente con el tren y la llegada de la alta velocidad".

"Hemos venido a Madrid en nombre de todos los onubenses para conocer la respuesta del ministro Óscar Puente a los problemas de las conexiones ferroviarias de la ciudad de Huelva", ha explicado Miranda. La alcaldesa ha lamentado que "desgraciadamente no ha respondido, ha echado balones fuera y no se ha comprometido con la mejora de las conexiones ferroviarias, no se ha comprometido con la alta velocidad y no se ha comprometido con mejorar nuestras carreteras".

Al respecto, Miranda ha explicado que a la pregunta formulada por la diputada nacional Bella Verano, el ministro "ha eludido dar plazos, asumir compromisos u ofrecer soluciones a los problemas crónicos que sufren las conexiones con tren de la ciudad de Huelva", así como "la ausencia de planes para la llegada de la Alta Velocidad a la capital onubense".

Además, Puente ha mostrado su voluntad de reunirse con Miranda "a pesar de la negativa a la solicitud oficial realizada por el Ayuntamiento en varias ocasiones". "Óscar Puente ha mentido. Ha mentido cuando ha dicho que me recibiría cuando yo quiera y ya lo pedí, nada más llegar al Ayuntamiento. Desde el Gobierno respondieron que no me iban a recibir. Hoy mismo lo he vuelto a pedir, que me reciba", ha enfatizado.

Por este motivo, el consistorio ha enviado este mismo miércoles una nueva misiva al Ministerio de Transportes solicitando una reunión "al más alto nivel" para hablar de "las necesarias mejoras en infraestructuras ferroviarias de la ciudad".

La alcaldesa de la ciudad ha acudido "en nombre de todos los onubenses, como alcaldesa de la ciudad, no como Pilar Miranda". Por ello, "que mienta o haga un desaire a Pilar Miranda lo puedo tolerar, pero no voy a consentir que lo haga a los onubenses porque hoy estoy aquí como representante de todos ellos".

"Huelva necesita el AVE y necesita mejores conexiones ferroviarias. No hay derecho que los onubenses tengan que sufrir este atraso en infraestructuras. Vivimos un momento histórico de transformación económico y social y no podemos permitir que la ciudad no desarrolle todo su potencial por la falta de compromiso del Gobierno", ha aseverado.

Por otro lado, Pilar Miranda ha recordado, además, que "el ministro dijo que iba a ir a Huelva en junio y ha mentido una vez más", ya que "ni ha ido, ni ha mejorado las conexiones ferroviarias", toda vez que ha considerado "vergonzoso el verano que hemos sufrido de problemas, averías y retrasos y es vergonzoso el trato que recibe Huelva".

"Junto a ello, ahora le quitan al proyecto del aeropuerto la calificación de interés general. Huelva espera más del Gobierno de España. No podemos seguir sin respuestas a nuestras necesidades", ha finalizado.