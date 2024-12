Moreno critica el "miedo" de Sánchez a visitar Valencia y afea el "empeño absurdo" del Gobierno sobre la comida de Mazón

CASTAÑO DEL ROBLEDO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido este viernes sobre las diversas polémicas que sobrevuelan a la gestión de la DANA vivida en la Comunidad Valenciana a final de octubre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene mucho miedo a visitar la Comunidad Valenciana", por lo que se ha preguntado "qué arrepentimientos tiene o dudas como para no hacer una visita a una zona tan afectada como la provincia de Valencia".

En declaraciones a los medios de comunicación en su visita a una finca de castañares del municipio Castaño del Robledo (Huelva), se ha detenido también en la figura del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para sostener ante las preguntas de los periodistas que "no tengo ningún elemento para dudar de la palabra del señor Mazón" y ha calificado como "un empeño que me parece un poco absurdo saber exactamente dónde comió, por qué comió, cuándo comió".

Preguntado si en su caso presentaría la factura de la comida que tuvo el presidente de la Generalitat Valenciana en esa jornada del 27 de octubre y con la cual se justifica su retraso en incorporarse a la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi), Moreno ha respondido que "todos somos distintos y al final las circunstancias son distintas", antes de reconocer que "no sé, porque no estoy en esas circunstancias y como no estoy en esas circunstancias, ni siquiera me lo ha planteado".

Mientras que sobre la figura de Sánchez se ha preguntado en voz alta sobre "por qué tiene miedo a pisar la Comunidad Valenciana", en el caso de Mazón y esa polémica sobre dónde estuvo comiendo en la tarde del martes 27 de octubre ha sostenido que se trata de "un asunto que creo que no tiene la menor importancia".

Un hecho que ha atribuido a "esa corrupción que le pisa los talones al señor Sánchez", por lo cual ha afirmado que "he estado escuchando a algunos ministros, que lo que buscan es despejar el interés informativo de asuntos que están pasando en la Comunidad Valenciana o asuntos que están pasando en Madrid y en España".

Moreno ha proclamado que "confío en el señor Mazón" y ha sostenido que "no tiene por qué estar dando permanentemente explicaciones" tras esgrimir que "ya la ha dado en tiempo y forma".

"Lo que me sorprende de todo lo que está pasando es que el presidente de los españoles, que es el señor Sánchez, no visite la Comunidad Valenciana", ha afirmado en este sentido, tras contraponer esa ausencia con que "hemos visto visitas de todas las autoridades del Estado, de todos los dirigentes políticos", para concluir con un "no lo entiendo".