Moreno exige al Gobierno "igualdad y suficiencia" en financiación: "No es fácil competir sin los mismos recursos"

HUELVA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha exigido este jueves al Gobierno central "igualdad y suficiencia" en el conjunto del sistema financiero en las comunidades autónomas, apuntando que para Andalucía no es fácil competir si no tiene los mismos recursos que otros territorios.

Moreno ha aprovechado para lanzar este mensaje su discurso en el acto solemne de apertura del curso 2024-2025 en las universidades andaluzas, celebrado en la Universidad de Huelva.

El presidente ha insistido en denunciar la infrafinanciación que tiene Andalucía y que, por ello, está reclamando un acuerdo sobre financiación autonómica que "reparta las aportaciones que tienen que ser de forma justa y de forma solidaria", con "arreglo al coste real de los servicios esenciales que estamos prestando" en la comunidad y población ajustada.

Ha alertado de que el año 2023 se ha cerrado con 1.523 millones menos "que la media de las comunidades autónomas" y así "no es fácil competir cuando no tienes los mismos recursos que los demás". "No es fácil igualar los servicios públicos ni las apuestas que se hacen en todos los sectores públicos cuando hay 1.500 millones de euros menos durante ya más de una década", ha indicado.

"No es solo un problema de financiación, es un problema de equidad en el sistema", ha agregado el presidente, que ha apuntado que, como no puede ser de otra manera, desea "lo mejor para Cataluña y para cualquier otro territorio" de nuestro país, pero también quiere que haya un trato "de igualdad con nuestra tierra y con nuestras posibilidades de futuro".

Ha avisado de que todo el esfuerzo que se hace en Andalucía es "con menos posibilidades y condiciones que otras comunidades autónomas", como han puesto de manifiesto el propio "Ministerio de Hacienda y todos los organismos independientes".

"Desde el Gobierno andaluz, desde nuestra responsabilidad, vamos a hacer valer nuestro peso histórico, peso demográfico y peso económico para que haya igualdad y suficiencia en el conjunto del sistema financiero en las comunidades autónomas", ha sentenciado Juanma Moreno.