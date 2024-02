Moyano (JSA): "Moreno ha incumplido todas las promesas electorales que hizo a la juventud andaluza"

HUELVA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano, ha asegurado que "Moreno Bonilla ha incumplido todas las promesas electorales que hizo a la juventud andaluza" en unas declaraciones realizadas este sábado desde Huelva. A su juicio, el presidente de la Junta "ha llevado a la juventud andaluza al peor momento de la historia. Han prometido muchas cosas pero no han ejecutado ninguna".

Moyano ha lamentado la falta de ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos: "No hay incentivo para el relevo generacional en el campo". Y a otros sectores, ya que opina que "no hay apuesta por la Formación Profesional pública y sí están impulsando a la privada. No hay plazas en la pública impidiendo a la juventud competir en igualdad de condiciones".

Asimismo ha criticado que "no hay políticas en materia de vivienda. El informe de la juventud de España dice que sólo uno de cada diez jóvenes andaluces de entre 16 y 29 años tiene capacidad para emanciparse. Y aún así el Gobierno de Moreno Bonilla secuestra 70 millones de euros del Gobierno de España que son dirigidos al bono alquiler joven".

De igual modo, Moyano se ha referido a la ausencia de empleo para jóvenes: "Sólo han ejecutado un plan de empleo, el 'Plan Aire', que nosotros llamamos 'Plan Humo' y los jóvenes fueron desechados por ese plan. Y ahora anuncia un nuevo plan de empleo de 70 millones de los que 50 llegan del Gobierno de España. Desde Juventudes Socialistas de Andalucía reclamamos que por cada euro que pone el Gobierno de España para políticas de empleo dirigidas a los jóvenes, el Gobierno de la Junta de Andalucía ponga el mismo euro, complementando esos fondos".

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía ha concluido señalando que "la juventud andaluza necesita esperanzas y un gobierno al que mirar a los ojos y no encontrarse con tantas mentiras".