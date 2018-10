La mujer hallada muerta en una playa de Punta Umbría (Huelva) no presenta signos de violencia

Publicado 21/06/2018 18:48:08 CET

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva investiga las causas del fallecimiento de la mujer que ha sido hallada muerta este jueves en una playa de Punta Umbría (Huelva), cuyo cadáver no presenta signos de violencia.

Según han informado a Europa Press desde el Instituto Armado, a las 16,00 horas han tenido conocimiento de la aparición de una persona fallecida, al parecer por ahogamiento, en la orilla de una playa en Punta Umbría.

Han indicado que el cuerpo pertenece a una mujer de unos 70 años de edad, que viste ropa interior y no presenta signos de violencia. Además, han señalado que a unos 300 metros aproximadamente se ha encontrado ropa en la orilla perteneciente posiblemente a la fallecida. Así las cosas, se investigan las causas de este fallecimiento y las diligencias las instruye la Policía Judicial de Moguer.

La mujer fallecida ha sido encontrada en el agua de una playa de Punta Umbría y posteriormente rescatada, según informó en un comunicado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia Interior de la Junta.

El teléfono de emergencias 112 atendió a las 15,24 una llamada de socorro de un particular que avisaba de la presencia de una mujer en el agua que había sido rescatada. No obstante, a pesar de los intentos de reanimación, no se ha podido hacer nada por salvar su vida y los servicios médicos han certificado el fallecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y Policía Local, así como Guardia Civil, que ha abierto diligencias judiciales para aclarar las circunstancias del suceso.