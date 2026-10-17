Nace la "Asociación Juvenil Conecta2 Huelva", financiado por la Cátedra Fundación Moeve de la UHU

Creación de la Asociación Juvenil Conecta2 Huelva - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de innovación social RECOVI, desarrollado por la Universidad de Huelva y financiado por la Cátedra Fundación Moeve, ha marcado un hito clave en el impulso del asociacionismo y la participación juvenil en la capital onubense. El pasado viernes 16 de octubre de 2026, el salón de actos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Campus La Merced) acogió el acto fundacional de la "Asociación Juvenil Conecta2 Huelva".

Con la lectura formal de sus estatutos y la posterior elección de su primera Junta Directiva, un grupo de 57 jóvenes inició formalmente el proceso de constitución legal de la asociación. Esta iniciativa surge para consolidar y dar autonomía a la dinámica de participación, desarrollo personal, cohesión e inclusión social construida durante los últimos meses en el Distrito 3 de Huelva.

El acto contó con una destacada representación institucional y académica: la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Elena García; el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Huelva, Antonio J. Rodríguez; el director de Cátedras Externas de la Universidad de Huelva, David Toscano; el director de la Cátedra Fundación Moeve, Juan Daniel Mozo; y el investigador responsable del proyecto RECOVI, Juan Diego Borrero.

El proyecto RECOVI partió de una premisa innovadora: ofrecer las condiciones y herramientas necesarias para que fueran los propios jóvenes (de entre 17 y 30 años) quienes identificaran, propusieran y gestionaran sus propias alternativas de ocio, encuentro y participación comunitaria.

Tras un proceso inicial en el que se valoraron 27 propuestas de índole deportiva, cultural y social, los propios participantes planificaron e hicieron realidad actividades variadas en distintos espacios del Distrito 3: desde encuentros de convivencia, torneo de baloncesto, fútbol y running, hasta un club de lectura, debates sociales, tardes de juegos de mesa y jornadas de billar y futbolín.

Más allá del ocio alternativo, el proceso sirvió como motor para el desarrollo de competencias clave como la iniciativa, la cooperación, la gestión de conflictos y la autoconfianza, fomentando la convivencia desde el respeto a la diversidad étnica, cultural y personal de sus integrantes.

La creación de la "Asociación Juvenil Conecta2 Huelva" culmina la transición desde la participación en el proyecto RECOVI hacia la plena autonomía y capacidad autoorganizativa del grupo. Como entidad independiente, la asociación permitirá a este colectivo de jóvenes autogestionarse, diseñar nuevos proyectos, canalizar subvenciones e interlocutar directamente con las administraciones públicas y el tejido social de la provincia.