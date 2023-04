El Parlamento andaluz pide con apoyo de PSOE-A y PP-A una comisión bilateral entre el Gobierno y la Junta sobre Doñana

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos del PP-A y el PSOE-A, instar al Gobierno de la Junta y al de España a que constituyan una comisión bilateral que permita a ambas administraciones analizar de manera conjunta los distintos asuntos que afecten al Parque Nacional de Doñana, incluidos los relacionados con la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y planificadas para mejorar la situación hídrica de la zona, así como aquellos planes de inversiones extraordinarios e integrales que contribuyan al dinamismo y reactivación económica de la zona.

Era una de las dos reivindicaciones de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido este jueves el Grupo Socialista en el Pleno del Parlamento, que se ha votado en dos bloques y ha salido así aprobada parcialmente con el apoyo del PP-A, que ha secundado el citado punto de la iniciativa, a la que se ha opuesto Vox, mientras que Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se han abstenido.

Por el contrario, el Parlamento ha rechazado, con los votos del PP-A y Vox, instar al Gobierno andaluz a cumplir las previsiones del Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, si se plantea modificar o actualizar cualquier cuestión del mismo, previo informe de la Comisión de Seguimiento del Plan y el dictamen del Consejo de Participación de Doñana, tras la experiencia de sus años de vigencia y para adaptarlo al recientemente aprobado 'Marco de Actuaciones para Doñana'.

Era el contenido de la otra propuesta de esta iniciativa socialista, que sólo ha contado con el respaldo del grupo proponente, mientras que Por Andalucía y el Grupo Mixto se han abstenido.

La iniciativa se ha debatido el día después de que se aprobara la toma en consideración en el Pleno de la proposición de ley de PP-A y Vox para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

SOLUCIONES PARA AGRICULTORES DESDE "EL SENTIDO COMÚN Y LA SENSATEZ"

En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PSOE-A Rafael Márquez ha esgrimido que su grupo apuesta por "soluciones enmarcadas en el sentido común y la sensatez", encaminadas a la "preservación de una joya" como Doñana y de un acuífero que "está en mal estado y tenemos que proteger", y frente a ello ha criticado que el PP-A y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prometan con su proposición de ley respaldada por Vox "solucionar un problema generando un problema aún mayor".

El diputado socialista ha remarcado que "la solución de esta problemática es compleja" y ante ella "no caben varitas mágicas", de forma que, "o es pactada y acordada, o no habrá solución", y "por eso es muy importante que las administraciones competentes se sienten para ello", según ha sostenido Rafael Márquez, que ha acusado a Moreno de adoptar una "actitud irresponsable" apostando por "una vía unilateral que sólo busca la confrontación con el Gobierno de España" y "no la solución del problema".

"Es una simple huida hacia adelante", ha resumido el parlamentario del PSOE-A en relación a dicha proposición de ley antes de llamar la atención acerca de que "hoy mismo ha habido una reacción de la Comisión Europea advirtiendo" de que lo que se está planteando en esa iniciativa "tendrá consecuencias" si sale adelante.

PP-A: LA PNL ES UN "BRINDIS AL SOL"

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PP Berta Centeno ha sostenido que los regadíos en el entorno de Doñana "es un problema muy grave, estamos de acuerdo con eso", para argumentar seguidamente que "no con esta PNL que es un brindis al sol", al tiempo que ha recriminado al PSOE "que primero crean el problema en 2014, después mira para otro lado y después se dedica a intoxicar y mentir".

Centeno ha argumentado que en la proposición de ley de PP y Vox "para nada se habla del acuífero", y ha considerado que los regadíos en las inmediaciones de Doñana "es un debate fundamental para la provincia de Huelva", sobre el que ha precisado que "es sobre la ordenación del territorio, no sobre el agua", por lo que ha abogado por "resarcir los agravios de los gobiernos socialistas a 650 familias y 10.000 trabajadores del Condado de Huelva".

Ha demandado resolver "las infraestructuras que se le deben a Huelva", entre las que ha mencionado la Presa de Alcolea o el desdoble del Túnel de San Silvestre, antes de volver a reclamar al PSOE "que se pongan del lado de Huelva y no de Pedro Sánchez, no le hagan seguidismo".

En representación de Vox, su diputado Rafael Segovia ha defendido la proposición de ley debatida este miércoles porque busca "hacer justicia con los agricultores del Condado", para cuando llegue "agua superficial" a sus terrenos, según ha abundado antes de aseverar que "es imposible" que dicha iniciativa "legalice que un agricultor pueda coger agua del acuífero" de Doñana.

"Lo hemos aclarado en muchísimas ocasiones", ha enfatizado el diputado de Vox, que ha criticado además que "otra manera de embarrar" por parte de quienes se oponen a la proposición de ley tomada en consideración pase por "mostrar que los onubenses estamos divididos", y que ha acusado al Grupo Socialista de plantear una "maniobra dilatoria clarísima" con su PNL instando a la Junta y al Gobierno a constituir una comisión bilateral para analizar de forma conjunta asuntos que afecten a Doñana cuando lo que debería hacer ya el Ejecutivo central son "las obras hidráulicas" comprometidas con Huelva, y "nada más que eso", según ha remarcado.

Finalmente, el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha denunciado que "a Doñana la están matando". "Hay que decirlo claro", ha enfatizado, y ha criticado que la proposición de ley de PP-A y Vox pretende "convertir en regadíos miles de hectáreas de secano, prometiendo un agua que no existe" y que quieren "entregar a quien no cumple la ley", según ha criticado.

El representante de Podemos ha sostenido además que la proposición de ley que este miércoles superó el debate de su toma de consideración en el Pleno del Parlamento es "ilegal" y, de ser aprobada, "la tumbarán los propios tribunales", pero ha criticado que a sus promotores "les da igual engañar a los agricultores, cargarse Doñana y que la Comisión Europea nos ponga la cara colorada y multas millonarias".

Juan Antonio Delgado ha concluido que comparte que "hay que buscar fórmulas para los agricultores" del Condado de Huelva, "pero no a costa de cargarse" el Parque de Doñana "con una medida electoralista" y que Podemos llevará "al Tribunal Constitucional en cuanto salga como ley para que la tumbe", según ha sentenciado.

BRONCA AL FINAL DEL DEBATE

Al final del debate de esta PNL se ha generado un rifirrafe entre el Grupo Socialista y el diputado del PP-A Pablo Venzal, después de que Rafael Márquez acusara al parlamentario 'popular' de "mentir más que habla", a lo que este último ha querido responder pidiendo la palabra por alusiones a la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre (PP), que en ese momento presidía el Pleno.

La presidenta en funciones de la Cámara no le ha concedido la palabra y ha llamado al orden al diputado del PP-A por sus protestas por esa negativa, con exclamaciones en las que ha llegado a tachar de "impresentable" al parlamentario proponente, Rafael Márquez, lo que ha provocado la reacción del Grupo Socialista, cuya portavoz, Ángeles Férriz, ha tomado también la palabra para pedir a Ana Mestre que constara en el diario de sesiones ese descalificativo a su compañero de bancada y que Pablo Venzal haya llamado "mamarracho" al Grupo Socialista, según ha criticado.