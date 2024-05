SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este viernes una proposición no de ley (PNL) relativa a las infraestructuras ferroviarias y de alta velocidad Huelva-Sevilla y Faro-Huelva-Sevilla que ha defendido el Grupo Popular y ha contado con el apoyo de Vox en todos sus puntos, con la que, entre otras cuestiones, se reclama que el Gobierno de España impulse dichas conexiones por AVE, así como se critica las "manifestaciones" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "en las que expresa su rechazo a llevar a cabo el proyecto" de AVE Huelva-Sevilla.

La iniciativa se ha votado por separado en cinco bloques de puntos, si bien ha salido por completo aprobada gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento. Vox ha respaldado todos los puntos --un total de nueve--, mientras que el PSOE-A ha secundado seis y Por Andalucía, tres.

Para defender la PNL ha subido a la tribuna, inicialmente, el presidente provincial del PP de Huelva y diputado, Manuel Andrés González, y, tras las intervenciones de los grupos, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien, en su condición de parlamentaria por Huelva, se ha encargado de cerrar el debate.

En virtud de esta PNL, el Parlamento muestra "su más firme rechazo al aislamiento en infraestructuras de transporte que sufre la provincia de Huelva y a la falta de medidas futuras para la reversión de dicha situación, al no haber incluido la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva-Faro correspondiente a la línea de pasajeros de alta velocidad en la red básica en la revisión de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y su reglamento, por parte del Gobierno de España, la Comisión Europea y su Parlamento, y no haber priorizado el proyecto transfronterizo entre España y Portugal por Andalucía, posponiendo el año objetivo de puesta en servicio hasta el 2050, al permanecer dicha infraestructura dentro de la red global de la TEN-T".

Con esta PNL, el Parlamento muestra, asimismo, su "parecer desfavorable a la falta de previsión, concreción y calendario cierto de las necesarias actuaciones e inversiones por parte del Gobierno central y de las autoridades europeas en cuanto a la ejecución de infraestructuras de mejora del transporte ferroviario de mercancías para la provincia de Huelva y el suroeste de la Península Ibérica de forma completa, ambiciosa e integral".

De igual modo, en virtud de esta iniciativa, el Parlamento insta a la Junta a que, a su vez, inste al Gobierno de España para que, "a través del administrador ferroviario español, mientras se modifica la Red Transeuropea de Transporte, se lleve a cabo con las debidas consignaciones económicas, la ejecución de las actuaciones y los trabajos de adecuación para la mejora de la red central de la línea Huelva-Sevilla en el referido transporte de mercancías, para que esté plenamente operativa en las debidas condiciones".

Además, el Parlamento --con los votos de PP-A y Vox-- muestra "su más firme apoyo a la planificación y ejecución de la línea de alta velocidad Huelva-Sevilla", y su "rechazo a las manifestaciones realizadas por el Gobierno de España a través del ministro de Fomento --Óscar Puente-- en las que expresa su rechazo a llevar a cabo el proyecto de la alta velocidad de la línea Huelva-Sevilla por considerarlo ineficiente en términos de inversión y movilidad".

Por otro lado, con esta iniciativa el Parlamento andaluz también "muestra su apoyo a adquirir un compromiso inequívoco en el desarrollo de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla", una reivindicación que han respaldado PP-A, PSOE-A y Vox.

Finalmente, el Parlamento insta a la Junta para que, a su vez, inste al Gobierno de España a "trasladar a la Unión Europea la necesidad de unir mediante un corredor ferroviario el Algarve con Andalucía, a defender su inclusión como obra prioritaria en la Red Transeuropea de Transportes y a dotar de los fondos necesarios para el inicio de los trabajos previos".

APOYO A LA REIVINDICACIÓN DE LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD

El parlamentario del PP-A Manuel Andrés González se ha encargado de la defensa inicial de esta iniciativa, en cuya exposición de motivos se sostiene que la vertebración de las regiones es una de las prioridades territoriales de la UE y, por ello, la reivindicación de una línea de alta velocidad Huelva-Sevilla y Faro-Huelva-Sevilla debe contar "con el apoyo político y financiero" europeo.

"La puesta en marcha de importantes líneas de ayudas por parte de las autoridades comunitarias es una oportunidad única que no debemos dejar escapar, ya que se trata de una ocasión histórica para acceder a los fondos necesarios para llevar a cabo este proyecto", ha argumentado el Grupo Popular.

Desde el PP-A han defendido con esta PNL que la alta velocidad ha servido "de revulsivo para el desarrollo económico de ciudades o provincias que gracias a una moderna red ferroviaria han experimentado un notable crecimiento", así como que el proyecto de la línea Faro-Huelva-Sevilla "cuenta con el respaldo firme de los ayuntamientos de las tres ciudades y la Junta".

PSOE-A PIDE AL PP-A QUE NO USE A HUELVA EN SU "GUERRA DE FANGOS"

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Manuel Enrique Gaviño ha reconocido que la provincia de Huelva presenta un "déficit histórico de infraestructuras" que, no obstante, "hoy está empezando a obtener algunas compensaciones", según ha apostillado.

De igual modo, ha remarcado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, cuando era alcalde de Sevilla, se posicionó a favor de "mejores infraestructuras ferroviarias para Huelva y conexiones de alta velocidad entre Huelva, Sevilla y Faro", unas reivindicaciones que el diputado socialista ha respaldado antes de abogar por seguir "trabajando para tener modernidad", por pedir "cosas reales" y por empezar "por lo que es urgente y necesario", ha abundado antes de concluir pidiendo a los 'populares' que "no utilicen a Huelva en la guerra de fangos políticos".

VOX: "LA PNL NO RESUELVE NADA"

Por su parte, el diputado de Vox Rafael Segovia ha comenzado manifestando que es cierto que el Gobierno central "se ha portado mal con Huelva", pero ha opinado que así ha sucedido tanto con el PSOE como con el PP, así como ha manifestado que la Junta debería "mojarse también" y comprometer "una inversión especial" con esta provincia, y tras ello ha concluido lamentando que la PNL presentada por el Grupo Popular "no resuelve nada".

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha asegurado que la PNL es "una iniciativa oportuna", aunque se ha lamentado de "un debate tramposo" por cuanto ha esgrimido que "la expectativa de mejora de la deficiente malla de movilidad no se soluciona con el AVE", mientras ha señalado "el grandísimo problema que condiciona" la riqueza" de la provincia onubense. Además, ha abogado por alcanzar "una planificación rigurosa" tras plantear al PP si "le han explicado (a la población) que un AVE para alcanzar esa velocidad no van a tener la parada de la que ahora disfrutan", convencida de que "el debate del AVE es una engañifa para la población" porque "no mejora la situación de movilidad ni la cadena logística".

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha señalado a la provincia de Huelva como "la gran olvidada de PP y PSOE, el patito feo del Estado", a lo que ha sumado otros hándicaps como "el vertedero de Nerva, ser el basurero de Europa, los 120 millones de toneladas de fosfoyesos cercanos a la vivienda de capital", para lamentar que "a Huelva nunca se le ha dado la oportunidad de tener una conexión ferroviaria digna", antes de advertir que la población "quiere AVE, pero no solo". Mora ha espetado al PP que, "si le interesara, de verdad pediríais la competencia", aun cuando ha afirmado que "tenemos clarísimo el desprecio del Gobierno a Huelva".