Piden colaboración ciudadana para localizar al hombre de 44 años desaparecido en Niebla (Huelva)

Cartel emitido por la desaparición de un hombre de 44 años. - AYUNTAMIENTO DE NIEBLA

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar a José Manuel Martín Bautista desaparecido desde el pasado 7 de octubre en la localidad de Niebla (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, la desaparición fue denunciada el día 14 de octubre por su hermana en dependencias oficiales de la Guardia Civil, activándose un dispositivo de búsqueda para su localización compuesto por Patrullas de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Aéreo en coordinación con Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

Con el objetivo de facilitar su identificación, se adjuntan fotografías del desaparecido que ha facilitado su familia para difusión, así como de la vestimenta que llevaba el último día que fue visto.

Por ello, se solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre su paradero o que la haya visto desde la fecha de su desaparición. Cualquier información puede comunicarse a través del teléfono 062, correspondiente a la Guardia Civil, o acudiendo a dependencias oficiales del Cuerpo.