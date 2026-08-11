El Plan Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en Lucena del Puerto el 5 de agosto

Zonas afectadas por el incendio forestal declarado el 5 de agosto en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido este martes el incendio forestal declarado el pasado miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), aunque de momento no hay datos de las hectáreas afectadas.

Así lo ha indicado en una publicación realizada a través de su cuenta de X, consultada por Europa Press, en la que ha especificado que el fuego se ha dado por extinguido a las 16,40 horas de este martes.

Se trataba del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo en menos de 24 horas, ya que el miércoles 5 de agosto por la mañana quedaba extinguido otro que comenzó en la tarde del martes, 4 de agosto.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva y el del 5 de agosto fue es el segundo en esa semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, también se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

En la mañana del 5 de agosto se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20,00 horas del martes y quedó controlado a las 23,14 horas. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.