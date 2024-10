El Pleno de Aljaraque acoge la renuncia de Toscano como alcalde y Adrián Cano tomará posesión el 10 de octubre

ALJARAQUE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

David Toscano ha renunciado este jueves a su cargo como alcalde de Aljaraque durante la sesión plenaria extraordinaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento aljaraqueño. Además, Adrián Cano tomará posesión como nuevo primer edil el próximo 10 de octubre.

Según ha indicado el Ayuntamiento aljaraqueño en una nota de prensa, Toscano ha mostrado su agradecimiento "por todos estos años en los que he podido convertir en realidad todo un sueño, ser alcalde de mi pueblo". "Quiero dar las gracias a todos los compañeros que he tenido en los distintos equipos de gobierno así como a los miembros de la oposición por su trabajo y, por supuesto, también desde el primero hasta el último de los empleados municipales por la increíble labor que realizan y que tanto me han ayudado".

"Ahora seguiré aquí trabajando por mi pueblo como concejal y, por supuesto, desde la Diputación Provincial de Huelva, y estoy seguro de que el consistorio queda en buenísimas manos con el nuevo alcalde y su equipo", ha subrayado.

Toscano, licenciado en Derecho, es concejal del Ayuntamiento de Aljaraque y diputado provincial desde el año 2003, habiendo sido alcalde de Aljaraque en el periodo comprendido entre 2011-2015 y desde 2019 hasta este 3 de octubre. Es presidente de la Diputación desde el pasado año.

De este modo, Adrián Cano González, hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Urbanismo, Infraestructuras y Participación Ciudadana, y que es edil municipal desde 2019, será quien recoja el testigo de Toscano como alcalde de la localidad. El pleno en el que Cano tomará posesión de su nuevo cargo tendrá lugar el próximo 10 de octubre.