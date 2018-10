Podemos Andalucía cree que Montero debe abordar la financiación "por coherencia" y no hacer "lo mismo que Montoro"

Publicado 09/07/2018 12:36:33 CET

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha manifestado este lunes que la actual ministra de Hacienda y anterior consejera del Gobierno andaluz, María Jesús Montero, debería abordar el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica "por coherencia" para "no hacer exactamente lo mismo" que el anterior titular de la cartera, Cristóbal Montoro. "Que el cambio de ministra no sea sólo un cambio de letra", ha añadido.

Preguntado en rueda de prensa por las últimas manifestaciones de la ministra, en la que asegura que no hay tiempo para reformar la financiación, Pérez Ganfornina ha insistido en que si Montero "al final lo que va a hacer es el papel de Montoro con otro rostro" tendrá a la formación morada "exigiendo una financiación justa para Andalucía" que se base en una reforma fiscal que "haga que paguen los ricos" porque, de lo contrario, "los problemas de financiación seguirán existiendo".

A juicio de Podemos, el problema "no está en qué trozo de la tarta hay que comerse" sino que hay que "ampliar esa tarta" con políticas de "cambio" que tienen que poner encima de la mesa "solución a los problemas reales". Así, considera que Montero debería abordar la financiación "por coherencia", puesto que cuando era titular de Hacienda en Andalucía este era un reclamo continuo hacia el Gobierno del PP.

Sin embargo, ha apuntado que "es verdad" que el PP mientras ha permanecido en el Gobierno "no ha hecho nada" para reformar la financiación y se ha limitado a "bloquear debates"; pero, ante todo, la "pregunta", según Pérez Ganfornina, es si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere abordar el tema de la financiación" porque "si se quiere, se podrá" y "si no se quiere, no se va a poder".

Con todo, ha hecho un llamamiento a la "reflexión" porque "poco a poco" las expectativas sobre el nuevo Gobierno van bajando y "si se cambia de gobierno pero no se cambian las políticas ni se dan soluciones a los problemas de los andaluces, lamentablemente se tendrá que volver a cambiar de gobierno para que cambien las políticas". Por eso, según ha resaltado, el trabajo de Podemos en Andalucía es también "construir una alternativa también al PSOE".

ARCHIVO DE LA CAUSA EN HUELVA

Por otro lado, Pérez Ganfornina ha criticado que la Junta haya solicitado el archivo de la causa judicial de los cursos de formación en Huelva porque, según ha dicho, esto es algo que "no entiende ni el juez" porque los tribunales han asegurado que "hay claros indicios de delito". "Ante la petición de ese archivo, se ata de pies y manos a los tribunales para que puedan hacer su labor", ha afirmado.

En su opinión, la actitud del Gobierno de Susana Díaz ante causas judiciales como la onubense demuestra que la Junta "se pone de lado de la corrupción y la impunidad" y no del lado de los parados que ven como se "ha dilapidado" un dinero que iba para su formación y, finalmente, son ellos los que "pagan". Además, esto contribuye a que la corrupción "se vea normalizada de una manera asombrosa".

"Susana Díaz se comporta como el peor PP con maniobras en los juzgados y siendo responsable directa de la paralización de la formación en Andalucía", ha remachado, al tiempo que ha recordado que Podemos trabaja para "construir una alternativa de mayorías" para "desalojar" a Díaz porque "quienes se ponen del lado de la corrupción no pueden estar al frente de las instituciones públicas en Andalucía".