La Policía Local de Huelva tramita 83 propuestas de sanción por infringir el cierre perimetral

HUELVA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Huelva ha tramitado 83 propuestas de sanciones a la Junta de Andalucía, desde el pasado 20 de marzo y hasta el 13 de febrero, por el incumplimiento del cierre perimetral decretado por la administración andaluza, al superar la capital la tasa de 500 por cada 100.000 habitantes, lo que obligó al cierre de la misma.

Así, según han indicado a Europa Press desde el Ayuntamiento de Huelva, durante las fechas en las que fue decretado el cierre perimetal y hasta la finalización del mismo, la Policía Local ha realizado a diario controles estáticos de vehículos, que se han intensificado los fines de semana.

El Consistorio onubense ha implicado en esta labor a toda la plantilla de la Policía Local, ya que a los controles específicos en zonas determinadas y estratégicas que se han ido planificando, se han unido controles dinámicos por diferentes zonas de la ciudad llevados a cabo por las distintas patrullas.

Asimismo, todos los sábados se estableció una patrulla especial de vigilancia en el Mercado del Carmen, así como se ha hecho especial hincapié en centros comerciales y principales arterias de entrada y salida de capital.

Desde el Ayuntamiento han destacado "la responsabilidad" general demostrada por la ciudadanía en el cumplimiento del cierre y del resto de medidas antiCovid, "lo que ha hecho posible que Huelva haya salido antes que otras capitales del cierre perimetral y no se haya visto obligada tampoco al cierre de la actividad no esencial, al no alcanzar la tasa de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes".

Además, desde el Consistorio han señalado que la Policía Local continuará vigilando para asegurar el cumplimiento de la normas, incidiendo en el uso de mascarilla, aforo, límites en reuniones o aglomeraciones en espacios públicos.