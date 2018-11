PP-A aboga por un nuevo modelo de gestión para una sanidad "pública y de calidad"

Actualizado 11/11/2018 14:28:57 CET

HUELVA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que si el próximo 2 de diciembre se convierte en presidente del Gobierno andaluz, "tras 40 años de gobierno socialista", pondrá en marcha un modelo de gestión sanitaria distinto al actual, que es "nefasto porque da la espalda a los profesionales", con el fin de poner a funcionar una sanidad "pública y de calidad".

En el acto de presentación del programa de Sanidad del PP andaluz en Huelva, Moreno ha enumerado una serie de medidas que, a su juicio, conformarían "un buen modelo de gestión, de la mano de los profesionales, que apuesta por una sanidad igualitaria con los mismos servicios para todos, vivamos donde vivamos".

Por ello, ha asegurado que pondrá en marcha un plan de infraestructuras sanitarias "sin precedentes" y un plan de reorganización sanitaria consensuado con los sanitarios. De hecho, ha subrayado que no podrán al frente de esta gestión "a ningún político, sino a los profesionales, porque quiero liderazgo clínico por parte de los que saben y tienen experiencia".

"Tenemos a los mejores profesionales sanitarios de España, son vocacionales y esto es lo que salva al sistema sanitario andaluz, que probablemente ya estaría colapsado si no fuera por ellos", ha insistido Moreno, quien ha recordado las distintas manifestaciones que han protagonizado, junto a los pacientes y ciudadanos, por las calles de Andalucía por "los agujeros tan amplios que hay en el sistema".

En este sentido, se ha referido "a la fuga de batas blancas a otras provincias o a otros países porque los andaluces son los que menos cobran por decisión del PSOE y de Cs, los que menos estabilidad tienen y los que cuentan con los contratos más precarios". Por ello, se ha comprometido a su equiparación respecto al resto de comunidades.

Otra de las medidas que abarca su nuevo modelo de gestión es la derogación de las fusiones hospitalarias, el fin de las listas de espera y el límite de 15 citas y la atención de diez minutos por paciente en la Atención Primaria, así como el poder recetar el fármaco que consideren más oportuno. "En fin, hacer que los profesionales puedan trabajar con libertad para cuidar y curar al paciente, que es el motor que les mueve", ha remarcado Moreno.

En cuanto a la atención oncológica, ha destacado el establecimiento por ley de un plazo de 30 días para que "cualquier ciudadano sea diagnosticado y tratado en toda Andalucía"; un máximo de 60 días de espera para una operación y de 15 días para las consultas externas.

El fin de la subasta de los medicamentos es otra de sus propuestas, ya que "Andalucía es la única comunidad que lo tiene y yo quiero los mejores fármacos para los andaluces y no me voy a conformar con otra cosa".

A su vez, ha subrayado la ampliación de la cartera de servicios, la realización de cribado de colon en toda Andalucía y la puesta en marcha de equipos de ictus en todas las provincias, así como la introducción del perfil de la enfermera escolar para los niños que tienen problemas de salud, facilitar los sistemas de monitorización para los diabéticos que lo requieran y el aumento de presupuestos para la biomedicina y la investigación.

HUELVA, "EPICENTRO DEL FRACASO"

Por último, Moreno ha dejado claro que ha querido presentar su modelo en Huelva porque es "el epicentro del fracaso socialista de la sanidad, es la gran olvidada y la provincia más maltratada en este aspecto por el PSOE y Cs". Así, además de a paralizar la fusión, se ha comprometido a recuperar el 30 por ciento de profesionales sanitarios perdido en la provincia, a la puesta en funcionamiento de los tres chares y a mantener los centros de salud con profesionales durante todo el año y con ambulancias "que salvan vidas".

Por todo ello, ha insistido en que los andaluces y los onubenses "tienen una maravillosa oportunidad" el próximo 2 de diciembre para "pasar página y hacer que los socialistas se vayan a la oposición, porque 40 años no puede gobernar el PSOE en ningún sitio, ya que no tienen ganas ni ambición, y ha llegado el momento de que los andaluces nos rebelemos".

"La única manera de cambio es que ganemos nosotros", ha remarcado Moreno, quien ha criticado el discurso del presidente de Cs Andalucía, Juan Marín, quien dijo "hace tres años y medio que no iba a pactar con Susana Díaz y lo hizo", y se ha mostrado convencido de que "ahora hará lo mismo".

"DIGNIFICAR" LA SANIDAD

Por su parte, la secretaria general del PP andaluz y número uno por el PP de Huelva al Parlamento andaluz, Loles López, que también ha intervenido en el acto, ha dejado claro que el objetivo es "dignificar" la sanidad en Huelva y en Andalucía, donde la misma "está enferma porque PSOE y Cs la han llevado a la UCI", al igual que el candidato número dos, Manuel Andrés González, quien ve en Moreno "la única esperanza".

Para ello, ha asegurado López, Moreno "tiene el diagnóstico y lo va a hacer de la mano de los profesionales", al tiempo que ha destacado "la profesionalidad de los sanitarios" con los que Moreno "va a contar" en su programa, ya que "no va a dar un paso sin ellos porque desde un despacho no se arreglan las cosas". "La sanidad ni se vende ni se subasta, porque la vida de las personas no entiende de ideologías", ha manifestado.

De igual manera, ha subrayado que "en Huelva no tenemos ni chares ni centros de salud y además nos han quitado los dos hospitales completos que teníamos, ya que todavía no se han restablecido tras el proceso de fusión".

Por su parte, Juan Javier Martín, profesional sanitario que también ha intervenido en la presentación de este proyecto, ha destacado "la sensación de resignación" de los sanitarios porque ven que "el modelo de gestión sanitario está agotado y poco a poco se va deteriorando más al intentar la administración hacer las cosas a nuestras espaldas". Por ello, ha precisado que "existe otra forma de gestionar la sanidad, se puede conseguir y es ilusionante para que Andalucía se desarrolle de otra manera".