PP apuesta por atajar el cambio climático desde los municipios "con alcaldes implicados" con el medio ambiente

Publicado 14/05/2019 13:42:16 CET

HUELVA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha señalado este martes que una de las propuestas de su partido para hacer frente al cambio climático pasa por atajarlo desde los municipios "con alcaldes implicados" con el medio ambiente pues "la mayoría de las decisiones que afectan a la sostenibilidad, al reciclaje, a la contaminación lumínica, acústica o atmosférica, están dentro del ámbito municipal".

Así se ha pronunciado Maroto en Huelva, hasta donde se ha desplazado para acompañar a la candidata del PP a la Alcaldía de la capital onubense, Pilar Marín, en la presentación de su propuesta 'Huelva, capital verde europea', toda vez que cuando el dirigente del PP era alcalde de Vitoria-Gasteiz esta localidad consiguió el distintivo de Capital Verde Europea por la Comisión Europea.

En este marco, Maroto ha hecho hincapié en que la inmensa mayoría de las decisiones que afectan al cambio climático se toman en las ciudades, de ahí que considera que este problema se atajará mejor "si tenemos alcaldes implicados" con esta lucha. "Vemos muchos debates de altos dirigentes internacionales tomando decisiones que pueden contribuir al cambio climático, pero la suma de la acción de muchos alcaldes convencidos con la implicación en el medio ambiente es mucho más fuerte que las decisiones estatales o internacionales", ha sostenido.

De este modo, ha puesto en valor el proyecto que ha presentado la candidata 'popular' porque supone "contribuir a dar un paso firme y con éxito en la lucha contra el cambio climático".

Maroto ha explicado que la dirección nacional del PP ha querido trasladarse a Huelva para respaldar al partido de la provincia en un momento "trascendental", como es la campaña electoral que se está desarrollando de cara al 26M, y para acompañar a Pilar Marín, "la mejor candidata que se puede presentar no solo por el PP sino por cualquier otra sigla".

"Huelva se merece una voz femenina en la Alcaldía, una voz como la de Pilar que aúne a un gran equipo con una gran sigla", ha sostenido el vicesecretario de Organización del PP, que ha incidido en que votar a Marín es "elegir para Huelva una gran seña de identidad, moderna, europea y de futuro, marcada por la sostenibilidad y el medio ambiente, una apuesta de éxito para el de PP de Huelva, para Martín y, sobre todo, para el futuro de todos los que creen en la sostenibilidad".

Y es que, como ha advertido el dirigente 'popular', "las ciudades que no piensen en verde y que no crean en la sostenibilidad no tienen futuro", a la par que ha defendido el proyecto de Marín en pro de "una Huelva verde, sostenible, ligada al medio ambiente y de futuro, porque las ciudades sostenibles son más cómodas, humanas y económicas para los servicios públicos y para los ciudadanos". "Este proyecto, esta candidata y el PP de Huelva son tres variables que juntas son éxito garantizado", ha remachado.

De su lado, Pilar Marín ha explicado que lograr que Huelva sea una ciudad verde es la "columna vertebral" de su programa electoral, que más que un programa es "un contrato que hacemos con los onubenses". "Huelva tiene que reiniciarse y cambiar", ha sostenido antes de apuntar que la ciudad "tiene muchas cosas que promocionar para que sea verde".

"Este programa no es una estrategia aislada, es un programa compacto con muchas propuestas a llevar a cabo desde el Ayuntamiento", ha agregado la candidata a la Alcaldía, que ha garantizado que si gobierna tras el 26M trasladará una imagen "no pesimista como pretenden algunos sino positiva" de la ciudad, con un proyecto "atrevido que vamos a conseguir llevar a cabo".