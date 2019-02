PP de Huelva pide "lealtad y unidad" para que la manifestación por las infraestructuras del 15 de marzo sea "un éxito"

Publicado 19/02/2019 13:11:14 CET

HUELVA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Huelva ha reclamado este martes "lealtad y unidad" para que la manifestación por las infraestructuras del 15 de marzo sea "un éxito" y la provincia exija con "una sola voz" las "inversiones que necesita" y "por justicia se merece".

El portavoz de la dirección provincial del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha incidido en una nota de prensa en que la sociedad civil debe ser "la única protagonista" de la marcha para evitar un uso "partidista, interesado y electoralista" ante la cercanía de las elecciones generales del 28 de abril.

"Desde el principio, la postura del Partido Popular ha sido la misma, que sea la sociedad onubense la que asuma el protagonismo de esta manifestación, mientras los políticos y cargos públicos damos un paso atrás, una vez nos hemos encargado de organizar la marcha", ha remarcado Duarte, quien ha subrayado el poder de convocatoria de la sociedad civil demostrada el 3 de marzo de 1988 y en las cinco manifestaciones por una "sanidad digna" que, además, "no contaron con el apoyo de las principales administraciones ni con sus respectivas autoridades".

En este sentido, ha reprochado al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y al presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ambos del PSOE, sus declaraciones al respecto porque "no ayudan a la unidad necesaria para que la manifestación por las infraestructuras sea unánime", al tiempo que se ha preguntado por el sentido de las reuniones que el dirigente de la institución provincial ha tenido recientemente en Madrid con un Gobierno que "no tiene ya prácticamente capacidad para tomar decisiones sobre el futuro de las infraestructuras de la provincia" y que sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no daban respuesta a las demandas e inquietudes de los onubenses".

Duarte ha ahondado en que la manifestación "no es para colgarse medallas", sino para reclamar "infraestructuras que permitan a Huelva crecer", y ha pedido que se vuelva a convocar la mesa de organización de la marcha, que no se reúne desde el 23 de enero.

Por último, ha remachado que el PP está "comprometido por la unidad de todos" en esta manifestación y ha manifestado que debe ser una marcha en la que "toda Huelva debe echarse a la calle para reclamar las infraestructuras que corresponden por justicia".

Por otro lado, Duarte ha sellado su "compromiso total" con el futuro de San Juan del Puerto (Huelva), donde encabezará la candidatura a las elecciones municipales del 26 de mayo. "Mi compromiso y mi prioridad está con San Juan del Puerto y es donde debo estar", ha enfatizado, tras asegurar que estará "siempre" donde diga el presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, con quien trabaja "de forma coordinada y con lealtad".