El PP lamenta que haya provincias "que sean más que otras por el puro interés electoral del PSOE"

HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha afirmado que están "hartos" de que "haya provincias que sean más que otras por el puro interés electoral de un Partido Socialista que ha creado desigualdades entre los territorios y que trata a las comunidades en función de sus socios".

Así se ha manifestado la popular durante el acto celebrado en la capital onubense con motivo de la 'Ruta por la Igualdad' que está recorriendo toda España y que este miércoles ha llegado a Huelva para lamentar "la discriminación que representa la amnistía para la provincia de Huelva".

En este sentido, Núñez, quien ha intervenido junto al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado que el ministro de Transporte, Óscar Puente, "dedique los recursos públicos en analizar lo que dicen de él en los medios de comunicación, en lugar trabajar por las infraestructuras que necesitan los onubenses. "No sabemos nada del AVE en esta provincia, el túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea, mientras ceden y ceden competencias a sus socios", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que el PP se presenta como la "alternativa constitucionalista" que "no quiere muros, odio, ni privilegios, y que no cambia de opinión, vende sus principios o mercadea con los derechos de los españoles. No vamos a dejar de denunciar sus corruptelas, ni las económicas ni las políticas".

Por su parte, el presidente del PP de Huelva ha destacado la "defensa incansable" de la igualdad entre ciudadanos y territorios que realiza el Partido Popular, así como ha lamentado "los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez con esta provincia".

Asimismo, González ha lamentado que "proyectos vitales" para el progreso de Huelva, como la construcción de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva o el desarrollo de la línea Faro-Huelva-Sevilla, han quedado en un "estado de estancamiento y olvido por parte del Gobierno central". "Estas infraestructuras son fundamentales para impulsar nuestra economía, promover el turismo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", ha remarcado.

Además, el popular ha criticado que "la falta de atención a temas cruciales como la ejecución de la Ley del Trasvase demuestran una clara negligencia" por parte del PSOE hacia los "intereses y necesidades de los onubenses que merecen un trato justo y equitativo con el resto de ciudadanos españoles".

Asimismo, sobre las obras de acceso al hospital de Lepe que debe realizar el Gobierno, "las cuales se encuentran ahora paradas y sin noticias sobre cuándo se podrá concluir después de que se haya conocido que la empresa adjudicataria está vinculada a la 'trama Koldo'", ha señalado que el PSOE de Huelva "tiene una responsabilidad urgente de dar explicaciones claras y concisas", por lo que ha vuelto a exigir "respuestas inmediatas" sobre las conexiones entre el caso Koldo y la paralización de estas obras vitales para nuestra provincia.

Por último, Manuel Andrés González ha lamentado que el "desafío a la unidad territorial de los independentistas y socios de Sánchez" vaya a tener "influencia" en la inversión en Huelva, pues "si ya era escasa, ahora se reducirá para destinarse a otras comunidades lo que recrudecerá el abandono y la falta de inversión por parte del Gobierno del PSOE en la provincia de Huelva".