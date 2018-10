Presentan este jueves en Huelva el libro 'Reporteras españolas, testigos de guerra' de Ana del Paso

Publicado 03/10/2018 17:53:16 CET

HUELVA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Caja Rural del Sur acoge este jueves la presentación del libro 'Reporteras españolas, testigos de guerra', de Ana del Paso. Se trata de un recorrido por cinco siglos de periodismo de guerra, contado por diversas corresponsales, de las pioneras a las actuales.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafael J. Terán, acompañará a la propia autora en la presentación, a la que también acude el presidente Demarcación Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, José Ángel González, y el reportero gráfico de TVE y ex corresponsal de guerra, Manuel Ovalle.

La periodista Ana del Paso publica 'Reporteras españolas, testigos de guerra' (Penguin Random House, 2018), recopila las 34 historias de mujeres, periodistas y españolas, con algo más en común: "Son luchadoras, cabezonas, apasionadas por su profesión y no aceptan el 'no' por respuesta".

La doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) indicó en una entrevista a Europa Press el pasado mes de junio que 'Reporteras españolas, testigos de guerra' es una recopilación "cronológica y en profundidad de la protagonistas del mejor periodismo de mujeres que hay en España y ha habido en los últimos cinco siglos de historia, que no es poco, y del que curiosamente no se había escrito nada antes".

La periodista dejó claro que no es un libro sobre reporteras de guerra, sino sobre periodistas especializadas en temas de Internacional "que cubren guerras". "No es lo mismo cubrir una elecciones que una guerra. Tienes que estar preparado. Un medio de comunicación no se puede permitir el lujo de enviar a cualquier periodista a un conflicto armado ni cualquier periodista puede ir". Desde su punto de vista, lo más difícil dentro de un conflicto armado son los desplazamientos y acceder a determinados lugares.