El presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva aboga por "poner a la persona" en el centro de decisión

HUELVA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU), José Luis García Palacios, ha participado en el ciclo 'Diálogos UHU' para explicar cómo ha afrontado este órgano universitario la crisis provocada por el Covid-19.

En el marco de dicho encuentro, ha puesto de relieve la ola de generosidad y altruismo que se ha puesto de relieve con esta crisis y, de cara al futuro, "tenemos que poner nuestra empatía y a la persona en el centro de todas nuestras decisiones".

Así, ha realizado una intervención en la que ha querido poner de manifiesto que, a pesar de que su llegada a la presidencia del Consejo Social ha coincidido con los prolegómenos de la pandemia, este hecho no ha impedido planificar y desarrollar el trabajo previsto en esta institución que tiene como finalidad establecer una relación directa entre la Onubense y la sociedad.

Según explica José Luis García Palacios en 'Diálogos UHU', durante el confinamiento, "nos ha dado tiempo a tomar contacto con el Consejo Social a través de su secretaria, además de tener conversaciones y reuniones intensas con la rectora, María Antonia Peña, y la dirección de la propia universidad, con el objetivo de planificar una hoja de ruta que permita que la eficacia y la eficiencia del Consejo Social se muestre lo más claramente posible".

Es decir, que este órgano tan importante para la Universidad de Huelva y para la propia provincia, sea "lo más útil posible en sus cometidos", ha proseguido.

Unos encuentros que, con motivo de la restricción de movimientos decretado por la declaración del estado de alarma, se han producido de forma telemática. "Hemos celebrado una ingente cantidad de reuniones, con carácter semanal al menos, del Foro de Consejos Sociales de Andalucía, con Prudencio Escamilla, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz (UCA), a la cabeza, como presidente de este foro", ha concretado García Palacios.

La situación inédita creada por el coronavirus ha supuesto para el máximo representante del Consejo Social de Huelva "un aprendizaje, estando muy atento a las enseñanzas que supone la experiencia del resto de presidentes de los Consejos Sociales". "Algunos hemos participado en esta nueva misión que nos ha tocado, que se nos ha ofrecido y que hemos aceptado, muy honrados y orgullosos de poderlo hacer, de poder trabajar en ello", ha dicho.

Entre los temas analizados en este tiempo se han encontrado cuestiones como la financiación universitaria. Y es que, como puntualiza el presidente del Consejo Social de la UHU, "lo que intentamos es poner en común nuestras preocupaciones, independientemente de los territorios, pues las universidades tienen problemas comunes, como puede ser la financiación".

Un contexto tan novedoso que, para García Palacios, "la generación o las generaciones a las que nos está tocando vivir esta crisis tenemos que sacar unas lecciones importantísimas. Porque tenemos que aplicar diariamente todo el esfuerzo y el sacrificio en el trabajo que nos toca a cada uno".

A su juicio, "no vale lamentarnos ni buscar excusas para no hacer frente a nuestras responsabilidades y obligaciones. Porque el esfuerzo que no apliquemos o el sacrificio que no hagamos repercuten negativamente en otras personas o, incluso, en nuestra propia sociedad. Por tanto, tenemos que ser muy cumplidores con nuestras responsabilidades".

En este aspecto, considera que "no cabe duda de que se han demostrado los valores de esta sociedad. Ya me hubiera gustado que fueran los valores de toda la sociedad. Pero en ella hay un mayoritario número de personas con unos valores intrínsecos que hacen que esto merezca la pena, que luchar por esta sociedad merezca la pena".

"Luchar por España debe suponer la mejor aplicación de todos nuestros esfuerzos para conseguir salir de esta deriva", ha dicho. Lecciones que, según García Palacios, han demostrado que la sociedad es solidaria, "que hay muchísima gente con enormes dosis de generosidad, que los valores fundamentales, como la empatía, la ética, el compañerismo y, sobre todo, atender a los más necesitados, se han puesto sobremanera en el día a día como hemos visto en las noticias, en los periódicos o a través de las redes sociales".

"La cantidad de cadenas de colaboración que existen de manera completamente altruista, incluso acciones filantrópicas que hay que agradecer enormemente, tanto de las propias empresas, como de empresarios a título particular, han querido devolver en estos momentos tan duros a la sociedad un grano de arena que, sin lugar a dudas, es bien recibido", ha enfatizado García Palacios.

De cara al futuro, para el presidente de este órgano universitario, "debemos intentar afianzar nuestros principios en lo que nos identifica y diferencia como especie humana, como ser vivo con sentimientos". "Tenemos que poner nuestra empatía y a la persona en el centro de todas nuestras decisiones. Si eso lo hacemos, no ha lugar a que conveniencias ideológicas o intereses partidistas deformen la realidad de nuestra sociedad", ha agregado.

"Estoy seguro que con ese lema que se ha acuñado a maja y martillo, como se suele decir, de que entre todos superaremos esta circunstancia, efectivamente, lo conseguiremos, pero siempre y cuando nuestros cimientos sean los de una sociedad con valores profundos y comprometidos para la mejora de todos", ha zanjado.

INSTITUCIÓN CON 20 AÑOS DE TRAYECTORIA

El Consejo Social de la UHU es un órgano colegiado de gobierno y representación universitaria que garantiza la participación de la sociedad en la universidad y, que a través de sus miembros, representa los diversos intereses sociales y de la comunidad universitaria.

Sus principales objetivos son establecer una relación directa entre la Onubense y la sociedad, garantizando la participación de la ciudadanía en la institución académica, apostando en su gestión por la calidad de la enseñanza, la investigación y las actividades profesionales, culturales, económicas y sociales.

Las funciones del Consejo Social vienen recogidas en la Ley Andaluza de Universidades (LAU) y se desarrollan a través de su Reglamento de organización y Funcionamiento, teniendo competencias de aprobación y supervisión de las actividades de carácter económico, del rendimiento y la calidad de los servicios, de planificación y desarrollo institucional y del fomento de las relaciones con la sociedad.

Asimismo, le corresponde al Consejo Social la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, así como ratificar las cuentas anuales de la Universidad, y de las entidades que de ella puedan depender, a propuesta del Consejo de Gobierno. Además, los nuevos estatutos de la UHU, aprobados en 2018 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, desarrollan sus funciones.

Presidido por José Luis García Palacios, el Consejo lo componen representantes de la Universidad de Huelva y miembros relevantes de organizaciones del entorno social onubense.