El PSOE acusa a los delegados de la Junta de excluir a los alcaldes ajenos al PP en sus visitas a los pueblos

HUELVA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Maite Rodríguez, ha criticado "el desplante" de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, a la alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, en su visita al municipio para anunciar la licitación de las obras de ampliación y reforma del centro de salud, pues "no tuvo la decencia política ni el decoro institucional de anunciar su visita y pedir a la máxima autoridad del pueblo que la acompañase".

Para los socialistas es una actitud "lamentable" y supone un "ninguneo del Gobierno del PP a los alcaldes y alcaldesas que no son de su mismo signo político", lo que denota "tener muy poco respeto" a otras instituciones gobernadas por representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos y ciudadanas.

"Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre", ha dicho Maite Rodríguez, quien ha señalado que los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Huelva "van con frecuencia a visitar municipios y no comunican su visita a las alcaldesas y a los alcaldes, a no ser que sean del Partido Popular, entonces no se les olvida".

Por todo ello, Maite Rodríguez ha pedido a los representantes institucionales en la administración autonómica "sensatez, lealtad y altura de miras hacia los alcaldes y alcaldesas que no son de su mismo signo político, porque son tan legítimos como los del PP y, al final, los que acaban siendo perjudicados son los ciudadanos, que no entienden que su representante municipal esté ausente de esas visitas que suelen significar mejoras o inversiones para sus pueblos", ha finalizado.