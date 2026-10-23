PSOE-A afea a la Junta su "robo a la sanidad pública" y que destine "600 millones" para contratar pruebas en la privada

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una atención a medios de comunicación en Huelva. - PSOE

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha criticado este viernes el "desprecio" que, en su opinión, mantiene el Gobierno andaluz del PP-A por la sanidad pública, al hilo del "acuerdo marco de 600 millones de euros para toda Andalucía" que ha promovido la Junta "para la contratación de pruebas diagnósticas fuera de los hospitales públicos".

En una atención a medios ante el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Mario Jiménez se ha referido a este asunto para urgir al Gobierno del PP-A a que "se pare ese robo a la sanidad pública", y para insistir en criticar su "apuesta descarada por engordar" con "millones de euros a la sanidad privada en detrimento de la pública".

El diputado socialista onubense ha aprovechado su presencia en Huelva para criticar que el Gobierno del PP-A, "en vez de invertir en los hospitales públicos" de la provincia, "ha lanzado un concurso, un acuerdo marco de 600 millones de euros para toda Andalucía, para la contratación de pruebas diagnósticas fuera de los hospitales públicos, regalándole dinero a las grandes empresas depredadoras de la sanidad privada que no velan por los derechos sanitarios de los andaluces, sino que van a ganar dinero a espuertas con este gobierno que trabaja para ello".

Mario Jiménez ha subrayado que los "600 millones de euros" vinculados a dicho acuerdo marco "no se invierten en la sanidad pública en Andalucía", y van a servir para "regar con ellos la sanidad privada, en vez de hacer las pruebas diagnósticas en los hospitales públicos".

Ha concretado que, en Huelva, esto se traduce en que se van a destinar "40 millones de euros" a "grandes empresas sanitarias en vez de invertir en el Juan Ramón Jiménez, en el Vázquez Díaz o en el Hospital Infanta Elena" de Huelva, o "en vez de poner en marcha de una vez por todas el Hospital de Especialidades Diagnósticas, el Chare de la Costa de Huelva".

Mario Jiménez ha criticado el "regalo" de "40 millones de euros a la sanidad privada mientras están cerrados" los servicios de "TAC, resonancia, los equipos de radiodiagnóstico, los laboratorios del Hospital Juan Ramón Jiménez por las tardes, del Vázquez Díaz o del Infanta Elena".

"Esto es un robo a mano armada a la sanidad pública para engordar, para enriquecer a los 'quirones', a los amigos del PP, a los que están detrás siempre del Partido Popular" y se "encargan de darle fuerza política" a dicha formación "porque sabe que, cada vez que llega el PP al gobierno, ellos engordan", ha continuado Mario Jiménez.

Ha subrayado que desde el PSOE-A quieren "denunciar eso, pedir que se pare ese 'quironazo', y que ese dinero se invierta para mejorar la infraestructura de diagnóstico de los hospitales públicos en la provincia de Huelva", donde hay "listas de espera de 80.000 onubenses", según ha puesto de relieve.

El parlamentario socialista ha advertido además de que "una parte importante de ese 'quironazo' se lo van a llevar empresas privadas sevillanas", de forma que "los onubenses van a tener que irse a hacer las pruebas diagnósticas a Sevilla, a Dos Hermanas, a Alcalá de Guadaira", por lo que los onubenses, "encima", van a "tener que coger el coche" e irse "a más de 100 kilómetros" a hacerse "una prueba diagnóstica" que les "podían hacer perfectamente en cualquiera de los hospitales públicos" onubenses, ha censurado.

"Pedimos que se pare ese robo a la sanidad pública, que se inyecte ese dinero en la sanidad pública, que se mejoren las infraestructuras de diagnóstico de nuestros hospitales, y que ese dinero sirva para fortalecer la sanidad pública y no engordar a los 'amiguetes', a los 'quirones' amigos del Partido Popular, que ya bastante han sido engordados a lo largo de estos años por parte del PP de Moreno Bonilla", ha agregado el portavoz socialista para concluir.