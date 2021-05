PSOE alerta de la "falta de inversiones" y de apoyo a la sanidad pública desde la Junta

HUELVA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica por Huelva María Márquez ha manifestado este domingo su preocupación por la "falta de inversiones" y de apoyo a la sanidad pública por parte de la Junta en la provincia y se ha referido a "la caída" que ha sufrido en el ranking de calidad de los hospitales españoles el Juan Ramón Jiménez de la capital, un centro que ha "sido modélico y que ha retrocedido 30 puestos, del 44 al 72".

En un comunicado, Márquez ha manifestado que ello indica que "la falta de inversiones y de apoyo a la sanidad pública está haciendo verdadera mella en el sistema y los perjudicados son los sanitarios y todos los ciudadanos como usuarios de la sanidad pública".

María Márquez ha lamentado que "las palabras grandilocuentes no sirven de nada para solucionar los problemas de la gente, pero Moreno Bonilla nos está acostumbrando a una gestión basada en la propaganda vacía y no en los hechos y en las realidades": "Nos sentimos profundamente engañados, porque la atención sanitaria es deficiente y el estrés de los trabajadores del sector es cada vez mayor, lo que redunda negativamente en todo el sistema", eso está ocurriendo con "aquellos que venían a arreglar la sanidad de Huelva, aquellos que se ponían delante de las pancartas para hacer creer que todo era un caos y que el PP lo arreglaría".

A juicio de la parlamentaria onubense, "no se puede consentir que teniendo todos los medios a su alcance y toda la ayuda necesaria que el Gobierno de España ha prestado a las comunidades, el presidente de la Junta no atienda debidamente las necesidades de la sanidad en un momento como el que estamos viviendo". A su juicio, "no es de recibo que Huelva haya liderado esta semana el índice nacional de incidencia de los contagios por covid-19, cuando éstos van bajando en todos los territorios, y que hayan sido cuatro provincias andaluzas las que hayan estado entre las diez primeras de todo el país con el registro más alto".

La situación requiere "la máxima atención, la mayor concentración de todos los recursos para que no vayamos hacia atrás, sino hacia adelante", según ha señalado la parlamentaria onubense, quien ha argumentado que "ahora que la vacunación avanza a buen ritmo y que los ciudadanos empezamos a ver la luz al final del túnel, que se habla en positivo de la cercanía de la inmunidad de grupo y que las expectativas se aventuran buenas, no podemos encontrarnos con datos como los que estamos analizando, porque entonces, junto con la caída del sistema, caerá el ánimo y la recuperación tardará más".

En este sentido, la parlamentaria ha vuelto a pedir "lo que los socialistas onubenses y andaluces venimos pidiendo desde hace varios meses y no se nos atiende: La apertura inmediata de todos los centros de salud, de las urgencias, la atención personalizada al cien por cien, que podamos ir al médico y verle y que nos vea, que seamos atendidos debidamente, con cercanía y con una atención directa, dignificada".

Ha reiterado que "falta gestión, decisión política, mano firme para que todo vuelva a ser, al menos, como era en la anterior legislatura, donde con un Gobierno socialista nos sentíamos mucho más protegidos que ahora con un Gobierno de derechas que está empujando cada vez a más gente a acudir a la sanidad privada, a gastar el dinero que no se tiene y que no se ha de emplear en algo que está sufragado con nuestros impuestos, esto es, un servicio público sanitario de calidad, universal y gratuito".