El PSOE de Aljaraque (Huelva) pide que se intensifique el trabajo contra el acoso escolar creando una comisión

ALJARAQUE (HUELVA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) ha pedido la creación de una comisión municipal que se encargue de revisar y actualizar el protocolo de acción contra el acoso escolar, ya que "consideramos que es un tema que nos debe de preocupar mucho a todos porque se dan situaciones que no trascienden y se hace necesario tener pleno conocimiento de lo que ocurre con las víctimas en potencia de estos abusos para ayudarlas, ayudar a sus familias y erradicar del entorno escolar y de la sociedad esta problemática".

Así se ha expresado el portavoz municipal socialista, Jorge Puente, quien ha dicho que la puesta en marcha de esta comisión se ha solicitado mediante una moción que se verá en el próximo pleno municipal de este mes de octubre. El protocolo se dividiría en tres bloques: uno de prevención, otro referido a protocolos de actuación en caso de acoso escolar y el tercero, herramientas para las partes, familias, victimas, abusadores/as y profesorado implicado, se informa en una nota de prensa.

El portavoz ha remarcado la importancia que tiene que se cree esa comisión y se puedan desarrollar campañas para crear conciencia de los problemas de la sociedad relacionados con acoso escolar. Puente ha recordado que "los insultos y las agresiones físicas son las que más se dan", pero ha remarcado el alza de las de tipo psicológico y la difusión de rumores a través de las redes sociales. Por ello, ha sostenido la necesidad de que el Ayuntamiento sea promotor para poner freno al bullying y al ciberacoso.

En el preámbulo de la moción, que va a defender el concejal socialista Francisco M. Luque, se expresa que la comisión tendría como propósito la creación de un protocolo con el objetivo de "salvar vidas, vidas de la infancia y la juventud que sufre el acoso escolar. Según los datos aportados por la asociación No al Acoso Escolar (NACE), los casos de abuso escolar se han multiplicado por siete en 2022, cifra que se queda pequeña si la comparamos con las previsiones que se hacen para el año en el que estamos".

Al ser un problema en aumento, que en algún caso provoca autolesiones y en otros el suicidio de las personas que lo sufren, ésta última se ha convertido en la primera causa de muerte no natural entre la juventud. "Las aulas --ha dicho Puente-- están lejos de ser sitios seguros para algunos y es nuestro deber construir mecanismos para salvar a las personas sometidas al acoso escolar".

Además de esa moción, se ha presentado otra encaminada a instar al equipo de Gobierno a derivar ayudas a las familias con rentas inferiores a 30.000 euros brutos anuales para hacer frente a los gastos que supone el inicio del curso. "Los libros de texto son gratuitos, pero no el material necesario para desarrollar las diferentes actividades, por lo que el gasto familiar se eleva en estas fechas y muchas familias no tienen saldo suficiente para poder comprar tantas cosas, por lo que pedimos instar a la Junta a presentar y poner en marcha programas de gratuidad y préstamo de libros de texto y materiales curriculares para la educación no obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos."

Para Puente, es necesario un plan de apoyo económico para estas familias, porque "de lo contrario se produce una desigualdad de oportunidades que provoca otros problemas graves entre los niños y las niñas". "Los socialistas somos partidarios de llevar a cabo acciones específicas para desarrollar políticas en pro de la igualdad de oportunidad, en pro de que todos seamos iguales y que cualquier niño o niña, independientemente de sus apellidos, de la situación laboral de su familia, tenga las mismas oportunidades que otro chico u otra chica de su entorno, de su pueblo".

En el texto de la moción se dice que, aun siendo cierto que Aljaraque disfruta de una renta per cápita superior a la media provincial, una de las mayores de Andalucía y en una situación de privilegio en el territorio nacional, no es menos cierto que padece una brecha de renta de 30,1%, lo que supone que "existe un importante número de familias que no disponen de recursos económicos suficiente para poder hacer frente a cualquiera de los gastos extraordinarios que se les presente". Ese dato es el que "nos ha motivado a presentar la propuesta".

Por todo ello, Puente espera que estas mociones "sean tenidas en cuenta porque en ellas se piden cosas positivas y necesarias para ayudar a la convivencia de los aljaraqueños".