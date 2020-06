El PSOE critica que se eliminen las urgencias 24 horas en El Rocío (Huelva), "que llega en verano a 150.000 habitantes"

ALMONTE (HUELVA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía haya eliminado el servicio de atención sanitaria y urgencias las 24 horas en la aldea almonteña de El Rocío, ya que "puede llegar a tener una población de 150.000 personas en los meses de verano".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en El Rocío la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez, quien ha destacado que sus compañeros de partido en Almonte han trasladado su "preocupación" ya que "no se entiende que en plena crisis sanitaria con una pandemia mundial que ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios de todo el mundo, en vez de reforzar el sistema sanitario la Junta haya decidido recortar", ha remarcado.

Por ello, Márquez ha solicitado a la Junta que "de inmediato" restablezca los servicios sanitarios y las urgencias en El Rocío y Matalascañas, apuntando que "ya hemos tenido este fin de semana una gestión temeraria por parte del Gobierno de la Junta con un puente en el caso de Sevilla, que ha hecho aumentar la población de Matalascañas en 50.000 personas".

"Gracias a las reivindicaciones del PSOE hemos visto una rectificación por parte del gobierno de la Junta, pero esa rectificación no ha llegado a El Rocío", ha subrayado.

En este sentido, la parlamentaria ha incidido en que "no tiene ningún sentido que cuando se permite la movilidad entre provincias y el acceso a la playa, no se restablezca la situación en los centros de salud" por lo que ha pedido "que lo hagan cuanto antes", ya que, a su juicio, "solo un gobierno de derechas con el apoyo de radicales de derecha se permite en esta crisis sanitaria recortar el sistema sanitario en lugar de reforzarlo".

Por su parte, la secretaria general del PSOE en el Rocío, Macarena Robles, ha criticado que la Junta recorte los servicios en la aldea que, con motivo del covid-19, "quedó relegado de lunes a viernes de 08,00 a 15,00 horas en el servicio de atención primaria pero, los sábados y domingos, la ambulancia y los servicios médicos de urgencias que están de 09,00 a 21,00 de la noche pasarían a complementar las urgencias de Almonte".

De esta manera, Robles ha apuntado que desde la Junta han comunicado que el servicio "va a continuar de la misma forma aunque el estado de alarma va a finalizar" y que los servicios sanitarios en el Rocío van a quedar reducidos de lunes a viernes de 08,00 a 15,00 horas con un médico y una enfermera para los residentes y otro equipo para los que se desplazan al Rocío durante el periodo estival".

"Nos cortan de un plumazo el servicio que teníamos de ambulancia 24 horas, ya que una vez que abandona el médico de lunes a viernes el centro de salud esa ambulancia quedaría eliminada, al igual el equipo médico que teníamos durante el fin de semana, que tampoco lo vamos a seguir teniendo", ha señalado.

Así, Robles ha subrayado que una de las reivindicaciones históricas de Almonte desde hace muchos años es que se reforzara el centro de salud con un médico 24 horas durante el periodo estival y durante fines de semana de grandes concentraciones, y que desde 2016 se había concedido ese servicio, por lo que ha criticado que este no vayan a contar con el mismo "privando a los 1.500 vecinos de la aldea que residen allí todo el año de un servicio esencial".

Así, ha destacado que "no comprende" que el Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas 16.000 millones de euros para reforzar el servicio sanitario "y el Gobierno de Juanma Moreno en lugar de atender zonas turística donde viven personas con una media de edad alta nos elimina y recorta ese derecho con el que contábamos desde 2016" y "en una situación que pasamos de 1.5000 personas a 50.000 personas en fin de semana llegando a 150.000 personas durante el verano".

"Es incoherente que nos reduzcan este servicio y lo refuercen en Almonte, ya que las personas que viven y visitan la aldea van a necesitar la atención primaria y van a tener que desplazarse a 15 kilómetros desbordando el servicio sanitario del centro de salud de Almonte, que ya de por sí es deficitario", ha finalizado Robles.

MOCIONES A PLENO

De otro lado, Márquez ha señalado que no entienden que en el Plan de Contingencia que ha elaborado la Junta "hayan decidido recortar, en el caso del Rocío y en el de Matalascañas, los servicios de urgencias y la atención sanitaria que previa al covid se contaba".

Además, ha solicitado al Gobierno andaluz que "expliquen con detalles cuál es el plan de reorganización de servicios sanitarios que han hecho en la provincia de Huelva" y ha anunciado que los alcaldes y concejales socialistas "que están sufriendo recortes en sus municipios" van a mandar una carta a Juanma Moreno para que "de inmediato volvamos al refuerzo sanitario que necesitan los centros de salud y hospitales públicos".

Asimismo, van a presentar mociones en todos los pueblos afectados por estos recortes ya que, subraya, "no tiene ningún sentido la gestión" y están "preocupados" ya que "puede que en un futuro haya un rebrote y los sindicatos dicen que la provincia no está preparada", por lo que exigen a la Junta "una gestión responsable" porque "ya hemos visto las graves consecuencias que ha tenido la pandemia en esta tierra y otras comunidades y no es de recibo la irresponsabilidad de la Junta".

Para finalizar, Márquez ha reseñado que "ya se acabó la excusa del mando único, de señalar con el dedo y culpar al Gobierno de España ahora tienen la responsabilidad de gestionar, de prevenir y de reorganizar el sistema sanitario intentando que no se colapsen las urgencias de Almonte en el caso del Rocío y ,en el caso de la provincia Huelva, reforzando un sistema sanitario que en estos momentos han decidido recortar".