PSOE-A critica que Moreno y el PP-A apoyen una PNL de Vox para "deportar" a inmigrantes "al más puro estilo 'trumpista'"

El diputado del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, durante la segunda sesión del Pleno del Parlamento andaluz. A 22 de octubre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta y el PP-A, Juanma Moreno, y el Grupo Popular, respaldaran este pasado jueves una proposición no de ley (PNL) defendida por Vox en el Pleno que plantea "deportar" a personas inmigrantes llegadas a España "al más puro estilo de la ultraderecha 'trumpista'".

En una atención a medios en Huelva, el también diputado autonómico del PSOE-A ha aludido así a una PNL relativa al "estado de la vivienda en España" que este pasado jueves salió aprobada en el Pleno del Parlamento con los votos a favor de PP-A y Vox, y en la que, entre otras cuestiones, se pide que "el Gobierno de España proceda a la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal".

También se reclama al Gobierno en esa iniciativa de Vox, consultada por Europa Press, que proceda a "la remigración de aquellos extranjeros que, no contribuyendo a la economía nacional con su trabajo, pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos"; y a la "deportación inmediata de todos los extranjeros que cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras".

Mario Jiménez ha sostenido que este Pleno ha evidenciado "la mutación que se ha producido" en Juanma Moreno, que "se ha convertido en un presidente tramposo y 'trumpista'", según ha considerado el diputado socialista, que ha criticado que el PP-A votase a favor de "deportar a personas supuestamente para resolver el problema de la vivienda".

El representante del PSOE-A se ha preguntado "cómo se puede hacer algo de ese calibre", y ha criticado que se quiera "echar la culpa a los inmigrantes" del problema de la vivienda, y "pedir que se deporten personas al más puro estilo de la ultraderecha 'trumpista', de ese personaje infame" como es, según ha agregado Mario Jiménez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mario Jiménez ha denunciado que Juanma Moreno "está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, y ha dado un paso de gigante en ese proceso de radicalización que lleva al Partido Popular de Andalucía y a él mismo a respaldar una iniciativa inhumana, indecente, intolerable, como la de la extrema derecha, que pide deportar personas como si fueran ganado, supuestamente para resolver el problema de la vivienda", ha agregado.

El parlamentario socialista ha apuntado que "los andaluces tienen que ver en qué ha devenido, en qué se ha convertido" Juanma Moreno, quien, según ha agregado, al apoyar dicha iniciativa ha mostrado su "auténtica cara", de "radicalidad, extremismo, inhumanidad, con tal de mantenerse en el poder", y lo que se había conocido hasta ahora del presidente 'popular' andaluz "era una mascarada, una mentira, una farsa".

"Moreno Bonilla es un radical de derecha que está dispuesto a hacer cualquier cosa, hasta rozar la inhumanidad y el 'trumpismo' con tal de mantenerse en el poder de la mano de la extrema derecha", ha zanjado en esa línea Mario Jiménez.