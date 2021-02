PSOE critica la "precariedad" de los contratos a sanitarios para hacer frente a la pandemia

HUELVA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica del PSOE por Huelva María Márquez ha criticado este lunes los contratos realizados por la Junta de Andalucía a los sanitarios con motivo del refuerzo de personal para hacer frente a la pandemia del Covid-19. Uno contratos que Márquez ha tachado de "precarios".

En una rueda de prensa telemática, la socialista ha lamentado que estos contratos tengan una duración de un mes y se vayan renovando de mes en mes, algo que considera que no aporta "ni estabilidad ni certidumbre" a estos profesionales. En este punto, ha señalado que han sido los mismos sanitarios afectados por este tipo de contrato los que les han hecho llegar esta queja.

"Tenemos un contrato de un mes del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía con motivo del covid, cuando realmente esta persona está cubriendo una baja de un trabajador que forma parte de la plantilla del SAS. Pero como este caso tenemos de jubilación u otras casuísticas de personal", ha lamentado Márquez, al tiempo que ha indicado que "utilizando la financiación que llegan de fondos estatales se están haciendo este tipo de contrato de un mes de duración".

La parlamentaria ha reiterado que los profesionales necesitan "dignidad" laboral y que renovar de mes en mes los contratos "sin saber donde van a tener que desarrollar su tarea, teniendo incluso la posibilidad de tener que desplazarse por Andalucía, no genera estabilidad a estos profesionales, que ahora la necesitan más que nunca".

Por otra parte, Márquez ha pedido a la administración andaluza y al PP de Huelva que se pronuncie sobre la enmienda "que la Junta sacó hace más de dos semana" y "que metieron a escondidas en los presupuestos" y en la que había una partida para el CARE de Arecena y el del Condado criticando que en ella "también se cae la H, al igual que en el Chare de Lepe, que tanta polémica generó".

"No entendemos que después de encontrarnos esta enmienda ni el Gobierno de Andalucía ni el PP hayan salido a desmentir que las infraestructuras sanitaria de primer nivel que había diseñadas para la provincia se hayan convertido en meros ambulatorios, que nos sitúan en un espacio de desigualdad con otras provincias andaluzas donde se están inaugurando y donde se están diseñando hospitales de primer nivel como los que había previstos con por el gobierno socialista para nuestra provincia", ha remarcado.

En este punto, ha manifestado que "quien calla otorga" y que desde el PSOE no quieren pensar "que se están queriendo esconder una posición pública con respecto a este asunto para no darle la cara a la ciudadanía onubense", por lo que ha insistido en que en el PSOE quieren los tres Chares diseñados para la provincia y que "comparezcan y aclaren que tienen pensado para la provincia" porque no entienden que este "replanteamiento" en las infraestructuras sanitarias "no haya tenido ningún pronunciamiento por parte del PP ni de la Junta en Huelva".

De otro lado, la parlamentaria ha vuelto a exigir a la administración andaluza que haya puntos de vacunación en todos los pueblos de Huelva y "que se atienda en sus domicilios a los grandes dependientes, que en estos casos no tienen la posibilidad de desplazarse y acceder a los puntos de vacunación que hay en estos momentos", así como "que se garantice ese derecho tanto a ellos como a las auxiliares de ayuda a domicilio" que "cuidan de personas muy vulnerables y merecen ser vacunadas lo antes posible".

Asimismo, Márquez ha lamentado la "falta de profesionales" sanitarios en las zonas rurales de la provincia. En este sentido, ha señalado que hay falta de especialistas "porque se recortan muchas de las horas que tendría que tener de atención sanitaria", así como ha criticado que la Junta "no haya tomado la decisión de reabrir los centros de salud que cerró en plena pandemia ni los puntos de urgencias también cerrados".

"No entendemos porqué cuando más presión sanitaria hay la Junta de Andalucía ha decidido recortar y dejar cerrados centros de salud y puntos de urgencias, especialmente en zonas rurales de la provincia, cuando más necesitan de estos servicios".

"PIN PARENTAL"

De otro lado, la socialista ha señalado que desde su formación "condenan" el "Pin Parental" que "a escondidas" la Consejería de Educación ha aprobado "con la extrema derecha del Parlamento" para "vetar contenidos en las aulas".

Por esto ha manifestado el "rechazo" y la "condena absoluta" del PSOE de que "en democracia se lleguen a este tipo de acuerdos para vetar contenidos que forman parte de derechos universales que recogen todos los organismos internacionales", por lo que asevera no entender que el Gobierno de la Junta "se haya prestado a llegar a este acuerdo con los radicales".

Márquez ha subrayado que desde el PSOE de Huelva se ponen a disposición de la comunidad educativa "porque la gran mayoría está radicalmente en contra de este acuerdo para vetar contenidos en las aulas".