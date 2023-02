El PSOE destaca que más de 2.800 pensionistas de Aljaraque (Huelva) perciben ya la subida y "superan los 1.300 euros"

ALJARAQUE (HUELVA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Márquez, ha destacado este martes que "más de 2.800 pensionistas de Aljaraque (Huelva) perciben ya en sus nóminas la subida del Gobierno de España superando los 1.300 euros mensuales", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Una magnífica noticia que queremos que conozcan todos los pensionistas de nuestra provincia, que han sido el sostén de muchas familias en momentos muy complicados y que se merecían que se hiciera justicia con ellos", ha subrayado.

Así lo ha trasladado Márquez durante su participación, junto al senador onubense Jesús González y la secretaria general del PSOE de Aljaraque, Yolanda Rubio, en un acto con pensionistas del municipio, en el que ha incidido en que "estamos hablando de un tema fundamental, que es garantizar los derechos de nuestros mayores, que tanto sacrificio y tanto han aportado, y a los que no podíamos dejar atrás; algo que, lamentablemente sí hizo el PP, antes y ahora".

"Antes, quitando la revalorización de las pensiones conforme al IPC y cargando sobre ellos el peso de la crisis; y, ahora, oponiéndose a esta subida del 8,5% en sus nóminas", ha apuntado la parlamentaria antes de criticar que "eso está pasando en Andalucía, con un PP que ningunea y da de lado a los pensionistas, ya que el Gobierno de la Junta tiene a su cargo las pensiones no contributivas y podría hacer un ejercicio para actualizarlas. De hecho, el PSOE presentó una iniciativa para que se subieran un 15% y el PP la rechazó".

De igual modo, se ha pronunciado el senador Jesús González quien ha indicado que "el camino no ha sido fácil, porque hemos tenido siempre en contra al PP y a la extrema derecha en esta defensa de la subida de las pensiones".

"El PP no quería, no quiere y no querrá que se suban las pensiones al IPC, todo han sido trabas. Y, además, han tenido siempre de compañero a la ultraderecha, que se unen para recortar derechos. Tanto es así que en todas y cada una de las votaciones que se han llevado a cabo en el Parlamento, siempre han votado en contra", ha manifestado.

El senador onubense ha destacado que "con el PSOE se incrementa, tras más de once años, la hucha de las pensiones con 3.000 millones de euros, una hucha que el PP esquilmó dejándola casi vacía cuando Rajoy llegó al Gobierno. Ahí está la diferencia entre un Gobierno que mira a nuestros mayores, el PSOE, y otro que les da la espalda".

Por último, la secretaria general del PSOE de Aljaraque, Yolanda Rubio, ha expresado que "debemos sentirnos afortunados de que haya un Partido Socialista en el Gobierno de España que mira por las personas y trabaja de manera justa por su bienestar, sobre todo, de nuestros mayores. Esta es la línea que vamos a seguir y en el Partido Socialista nos va a encontrar siempre", ha concluido.