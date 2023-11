PSOE dice que el PP "no está legitimado para hablar de deuda" tras dejar "una de 420 millones"

HUELVA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha señalado que el Partido Popular "no está legitimado para hablar de deuda ni para dar lecciones al respecto", después de que al llegar Gabriel Cruz como alcalde en el año 2015 "nos encontramos un Ayuntamiento con más de 420 millones de euros de deuda", por lo que "era el ayuntamiento de capital de provincia más endeudado de España, soportando los onubenses la deuda per cápita más elevada de todo el país".

Así lo han indicado en respuesta a las declaraciones este martes del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, que ha hablado de "la aparición de una deuda oculta de 40 millones de euros correspondientes a la gestión del anterior equipo de Gobierno", toda vez que el PSOE ha respondido al respecto que "es falso que haya una deuda oculta", ya que "las cuentas del Ayuntamiento son transparentes".

"Y nosotros la redujimos la deuda financiera en 103 millones a base de trabajo y gestión. Uno de los muchos factores que contribuyó a esta situación fue la desastrosa gestión de la recaudación municipal por parte del PP, que durante años privatizó estas funciones y ante la caída de los ingresos posteriormente intentó gestionarlos a través de un departamento municipal de Recaudación, al que debido al Plan de Ajuste nunca pudo dotar de medios suficientes para llevar a cabo estas funciones", han señalado los socialistas.

Al respecto, han manifestado que "ante esta situación" el equipo de Gobierno del PSOE optó en el año 2016 "por encomendar al Servicio de Gestión Tributaria --hoy Agencia Provincial Tributaria de Huelva-- la recaudación de los ingresos municipales", por ser "un organismo más eficiente para el desarrollo de estas funciones, por contar con las mayores posibilidades técnicas, jurídicas y económicas que un ámbito territorial mayor le permite".

En este sentido, el PSOE ha apuntado que "al ser un convenio de larga duración se previó que, hasta que pudieran volver a regularizar los ingresos municipales, en sus primeros años de vigencia los anticipos de ingresos resultaran con un saldo negativo con el objeto de poder seguir financiando los servicios públicos municipales".

"Con la mejora en más de cuatro puntos de la recaudación municipal, dicho saldo anual ha ido corrigiéndose, de tal forma que en el pasado ejercicio prácticamente ya estaba estabilizado, estando previsto que en el nuevo convenio que ahora se negocia se procediera a la compensación de este saldo negativo", ha añadido.

Asimismo, los socialistas han señalado que los anticipos de ingresos son "una herramienta más de la gestión económica de los ayuntamientos", cantidades "incluidas en el convenio firmado con la Agencia Provincial Tributaria" y que "se devuelve en los términos que negocien ambas administraciones" en el nuevo convenio que se negocia ahora --y cada 4 años--. "En ese nuevo convenio se afronta la fórmula de pago de esos anticipos que se han efectuado siempre. También cuando gobernaba el PP".

Con respecto al remanente de tesorería, los socialistas han señalado que habían invertido en proyectos "los ocho millones de remanente positivo que conseguimos gracias a la buena gestión económica", toda vez que han apuntado que estos "se han destinado a obras como el plan de asfaltado, la rehabilitación de la Plaza de La Merced, la nueva fuente de la Plaza de las Monjas o la reurbanización de la calle Palos, entre otras actuaciones".

OBRAS "SIN PAGAR"

En cuanto a las obras en marcha "no pagadas", los socialistas han afirmado que "todas las obras están pagadas hasta donde estén realizadas" y que "esto se demuestra en la ejecución presupuestaria acumulada en los tres primeros trimestres del año, publicada por Hacienda y que, precisamente, se elevará al pleno de este miércoles".

"Lo que no está hecho o se está haciendo no se puede pagar. La ley lo impide. Si una obra no está acabada a 31 de diciembre de un año, en el presupuesto del siguiente año hay que incluir la dotación económica que falte. Eso es así siempre", han destacado.

Con respecto a las financiadas con fondos europeos, han explicado que "Europa te ingresa el total del dinero cuando se justifique la finalización de la obra", por lo que "durante la misma, es el Ayuntamiento el que adelanta el dinero y lo va liberando conforme la empresa constructora le manda las certificaciones de obras".

"Es imposible en cualquier administración pública pagar una obra por adelantado. Se paga conforme se va realizando el trabajo y cuando se acaba, según la Ley de Contratos del sector público vigente en nuestro país", han concluido desde el PSOE en el Ayuntamiento de Huelva.