El PSOE exige a la Junta que "se reuna con el personal sanitario" para abordar las "carencias" en Huelva y Riotinto

HUELVA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, María Márquez, ha manifestado que "la mejor forma de solucionar los graves problemas que padece la sanidad pública en la provincia es sentándose con los profesionales sanitarios, que son los que conocen perfectamente y padecen la realidad de las carencias en los centros de salud y hospitales públicos".

Por ello, Márquez ha exigido a la Junta de Andalucía que "baje a la realidad y se reúna con el personal sanitario para abordar de primera mano y poder dar la mejor solución a las carencias en el hospital comarcal de Riotinto o a la falta de anestesistas en el hospital Juan Ramón Jiménez en la capital onubense".

"La situación en la provincia está llegando a límites insostenibles y, lo más grave de todo, es que se está jugando y poniendo en riesgo la salud de las personas. De hecho, la falta de anestesistas en el Juan Ramón Jiménez está provocando el aumento de las listas de espera quirúrgicas, que incluye incluso a pacientes con problemas oncológicos, que no pueden ser atendidos a tiempo pese a la gravedad de su situación, algo que nos parece muy grave, inhumano, y que no se puede consentir", ha criticado.

En este sentido, ha lamentado que "desde que llegó el PP a la Junta de Andalucía, la sanidad pública ha sufrido un declive sin precedentes", señalando que "los profesionales sanitarios están desbordados y la ciudadanía desesperada". Por ello, ha reclamado al presidente andaluz que "abandone el autobombo y su propaganda de inversiones sanitarias que no se ven reflejadas en la realidad de la sanidad pública, pero sí en la privada".

En esta línea, ha indicado que, "por tanto, visitas como las de ayer del viceconsejero de Salud a la provincia o, en otras ocasiones, de la propia consejera no sirven absolutamente para nada si no se reúnen, no atienden ni dialogan con estos profesionales, no se puede dar una solución a algo que no quiere reconocer ni hay voluntad política para hacerlo".

Así, ha tachado, además, de "tomadura de pelo" las declaraciones vertidas por el viceconsejero, enfatizando que "los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera ya han manifestado que quieren explicaciones al respecto, pero con los profesionales sanitarios también presentes en una reunión".

"La provincia de Huelva tiene muchos frentes abiertos en materia sanitaria pública y hay que ponerse a trabajar en función de las demandas. La ciudadanía de Huelva también ha hablado, se ha manifestado en la calle y la solución no puede estar en un despacho y con las puertas cerradas a profesionales", ha concluido.