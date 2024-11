PSOE de Huelva acusa a la Junta de "asfixiar a los ayuntamientos" con el "estancamiento de la Patrica" en presupuestos

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha acusado a la Junta de Andalucía de "asfixiar a los ayuntamientos", ya que en los próximos presupuestos para 2025 "la partida de la Patrica se ha estancado en 535 millones de euros", lo que a su juicio, "va a generar que la deuda de los consistorios crezca a 1.200 millones de euros", ello a pesar de que el Gobierno de España "ha subido en un 78,3% los fondos para Andalucía".

Así se ha manifestado en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, quien ha explicado que el presidente de la Junta de Andalucía "ha decidido estancar la patrica en 535 millones de euros, de ahí que la deuda con los ayuntamientos de la Junta de Andalucía, por esta vía, crezca a 1.200 millones de euros, lo que los asfixia aún más".

Al respecto, la socialista ha lamentado que "ahora se quiere maquillar" con una "estrategia engañosa", ya que han anunciado que "va a aumentar la Patrica en el 0,9%, un importe menor que en años anteriores", pero "no han tenido en cuenta que la inflación sube al 2,1%", por lo que, en su opinión, los ayuntamientos "van a percibir menos fondos que en años anteriores" y "la asfixia a los ayuntamientos es mucho mayor".

Así, la socialista ha lamentado que estos presupuestos, a su juicio, "nuevamente olvida y da la espalda a los ayuntamientos de Andalucía", que "cada día ven cómo tienen que asumir más competencias que no son propias del ámbito local, sino que son competencias autonómicas". "Unas obligaciones que se les impone por parte del Gobierno de Andalucía a los ayuntamientos, pero que no vienen acompañadas por los fondos correspondientes para llevarlas a cabo", ha añadido.

Por ello, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé la espalda a los ayuntamientos", porque "no cree en el municipalismo" y "lejos de estar preocupado por los problemas que tienen los ayuntamientos, pues, hace todo lo contrario, poniendo en marcha políticas de recorte y eliminando servicios públicos".

En este sentido, Tirador ha exigido que se aumenten los fondos de esta partida y ha criticado la gestión del PP y "lo poco que le importa el municipalismo al presidente de la Junta de Andalucía". "Antes, cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta, día sí y día no, criticaban al gobierno andaluz por esta cuestión. Pues llevan seis años de gobierno y no han hecho absolutamente nada para solucionar los problemas que tienen los ayuntamientos y la situación es completamente diferente", ha aseverado.

Además, ha remarcado que antes gobernaba Mariano Rajoy, que "redujo los fondos tributarios a Andalucía", y ahora, Pedro Sánchez "ha hecho todo lo contrario", ya que "desde 2018 el Gobierno central ha subido los fondos derivados a Andalucía en un 78,3%".

"Por lo tanto, la cuestión es clara y es cristalina. Juanma Moreno ha tenido y tiene los fondos suficientes para aumentar la Patrica y que los problemas de financiación de los ayuntamientos se acaben y que no se aumente la deuda que tiene con los ayuntamientos como está ocurriendo en estos momentos con esos 535 millones de euros", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que el presidente "no puede seguir tirando balones fuera, no puede ponerse de perfil ante los problemas que tienen los ayuntamientos y los andaluces".

Así, ha lamentado que el presidente de la Junta "ha engañado a Huelva", ya que "lanza promesas que no cumple". "En seis años no ha cumplido la promesa del Materno Infantil, de los chares de Bollullos o Aracena o del tercer carril de Almonte a Matalascaña. Tenemos un presidente que no ha cumplido con las mejoras en sanidad, es más, 83.000 onubenses esperan en listas de espera para ser atendidos por un especialista o una intervención quirúrgica".

"Este es el presidente que tenemos en Andalucía, es el presidente que padece la provincia de Huelva y los andaluces, tenemos un presidente que no apuesta por el municipalismo, porque el verdadero municipalismo recae en las defensas de los derechos que tienen los vecinos y vecinas a tener unos servicios públicos como se merecen. Pero sí que cada día vemos a los alcaldes del PP, en lugar de salir a la calle para defender los intereses de sus vecinos, reclaman y exigen al Gobierno de España cuando es el que ha cumplido con Andalucía y con la provincia de Huelva", ha concluido.