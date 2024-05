PSOE de Huelva y de Andalucía planifican la campaña de las europeas, "crucial para que Europa siga avanzando"

HUELVA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Jacinto Viedma, ha mantenido una reunión de trabajo, junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, con los secretarios generales y de organización de la provincia, y otros representantes socialistas, para planificar las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, una campaña en la que han resaltado la "importancia" de las políticas comunitarias para la provincia y, de ahí, que sea "vital" la movilización en unos comicios que son "cruciales para que Europa avance y progrese en igualdad y derechos y no en retrocesos".

"Necesitamos a Europa para mejorar y crecer, poder consolidar esos derechos que ya tenemos y que estamos viendo cómo en algunos países se están poniendo en peligro por parte de la extrema derecha", ha indicado.

Asimismo, Viedma ha resaltado que "los fondos que llegan de Europa son una fuente de ingresos principal para que nuestros pueblos y ciudades sigan creciendo y desarrollándose; y eso lo tiene que saber la ciudadanía". "Nos estamos jugando muchísimo en un momento, además, de gran incertidumbre en Europa y votar a determinadas fuerzas políticas significa retroceder", ha comentado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva ha mostrado, en primer lugar, su "enorme satisfacción y orgullo" tras ganar el Partido Socialista las elecciones catalanas, "que deja en evidencia la fortaleza de un partido grande que tiene centrada su acción política en mejorar la vida de las personas, ampliar derechos y reforzar la convivencia".

"Y eso es lo que queremos para Europa, porque será bueno para España y para Huelva", ha subrayado, toda vez que ha destacado que, "una gran parte de lo que se aprueba en España viene de directrices europeas y, a través de ellas se hace frente a grandes amenazas como las guerras o la pandemia del Covid donde se ha demostrado la enorme capacidad de respuesta a los ciudadanos que tiene la Unión Europea".

Por ello, Limón ha enfatizado que "una Unión Europea de la que nos beneficiamos con fondos para sanidad, educación con los programas Erasmus, para nuestros agricultores y ganaderos con la PAC, proyectos destinados a mejorar los servicios básicos en las zonas más despobladas", con las que el Partido Socialista "estamos siempre luchando, con un compromiso firme, y por eso sabemos que requieren de una gran inversión".

Por eso, también ha dado un "toque de atención" al PP en Andalucía, "al que pedimos responsabilidad en la gestión de fondos que llegan de Europa, para que no tengan que devolverse como está pasando actualmente en nuestra provincia, porque son vitales para nuestros pueblos". "No podemos permitirnos eso, entendemos que el Gobierno autonómico no puede seguir devolviendo fondos europeos por las necesidades que tenemos todos los ayuntamientos. Estos fondos son muy necesarios para fijar la población, luchar contra la despoblación, así como para ayudar a los ciudadanos más necesitados a garantizar y a cubrir sus servicios básicos esenciales", ha indicado.

"De ahí la importancia de contar en Europa con un proyecto progresista frente a la amenaza de los populismos y la extrema derecha, Tenemos que movilizarnos para que las propuestas socialistas continúen teniendo peso y voz en Europa", ha concluido.