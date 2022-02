El PSOE de Huelva apoya a la concentración de UGT y CCOO para pedir a la Junta la protección de la sanidad pública

HUELVA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, se ha reunido este jueves con los líderes sindicales de UGT y CCOO de Huelva, Sebastián Donaire y Julia Perea, quienes han pedido el apoyo del partido a la concentración que se celebrará el sábado 19 de febrero para pedir a la Junta de Andalucía la protección de la sanidad pública. Limón ha manifestado que esta convocatoria es "cada vez más necesaria" ante la preocupación de los vecinos de la provincia por el deterioro que viene sufriendo este sistema público".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los tres responsables de sendas organizaciones han estado planificando acciones para llevar a cabo e intentar una movilización masiva, para "desde todos los municipios prestar el máximo apoyo a los sanitarios, que es sobre quienes está recayendo el peso de estos recortes que estamos sufriendo".

Esta concentración es "para, por y no en contra", ha especificado Limón, quien ha subrayado que el Partido Socialista "está para defender una sanidad por y para mejorar la accesibilidad, por y para lograr una gestión más eficaz y eficiente y por y para que nadie tenga que tener un seguro privado".

"El PSOE va a salir a la calle para dar voz también a la plataforma de alcaldes que se conformó hace unos días en unión con la confluencia de IU-Unidas Podemos, que trabajan desde los municipios y están poniendo encima de la mesa las necesidades que tienen", ha indicado Limón.

Asimismo, ha enfatizado que "a sanidad es un derecho, independientemente de lo que se cobre a final de mes, tenemos que tener un servicio público de calidad. No entendemos que cuando más dinero hay del Gobierno de España haya más privatización. Ya no aguantamos más. Esta manifestación busca la calidad, pero también la defensa de los sanitarios".

María Eugenia Limón ha invitado a Juanma Moreno a "que hable con los alcaldes de la provincia, que se pase por Berrocal y vea la merma en la asistencia; que vaya a Beas, con un equipo de médicos menos; a Hinojos, que ha invertido más de 30.000 euros y no tiene el equipo de médicos prometido; y se pase por Punta para ver el cartel de la puerta de no se pueden pedir citas, o en Gibraleón, con cinco bajas sin cubrir; que sepa que hay 12 centros de salud en la provincia con recortes".

Por ello, se ha preguntado "dónde está esa inversión de 400 millones del Gobierno de España", toda vez que ha incidido en que desde el PSOE "no se vamos a parar, y van a estar a su lado, al lado de los ciudadanos y de los profesionales, porque la situación es muy preocupante".

Tanto Sebastián Donaire como Julia Perea han agradecido a María Eugenia Limón el apoyo del PSOE a esta concentración. El secretario general de UGT ha señalado que el sindicato "viene denunciando desde hace años que el presidente de la Junta de Andalucía lo que ha hecho es descapitalizar, descabezar y maltratar el sistema sanitario andaluz y sobre todo a los sanitarios, que son los que están padeciendo diariamente la confrontación con los usuarios, que tienen en frente a sus médicos, a sus enfermeros y a sus especialistas".

"Están derivando a centros privados la asistencia en más de un 40 por ciento, garantizando el negocio a las empresas privadas para llenarles los bolsillos y solo se le ocurre despedir sanitarios, en Huelva más de 200", ha remarcado.

Julia Perea ha resaltado que "hay un problema con la sanidad y es más que evidente en Huelva, donde 52.000 personas están esperando ser atendidas, algunas con patologías graves".

"La Atención Primaria está peor que nunca con colas interminables, existe una brecha digital con las personas mayores, listas de espera para intervenciones y mientras tanto se despide a 8.000 profesionales en plena sexta ola", ha lamentado la secretaria general de CCOO en Huelva.

"El Gobierno andaluz anuncia un superávit y no invierte en la sanidad. Teniendo en cuenta la situación laboral de nuestra provincia", ha manifestado antes de añadir que "no podemos permitir lo que está pasando. Se insta a los profesionales a echar horas extras y doblar turnos. Se desvía la atención hacia datos inciertos. Le pedidos al Gobierno que cubra las necesidades de la ciudadanía, de cada centro de salud. La culpa de lo que está pasando no es de los trabajadores sanitarios, ellos sufren las consecuencias".

Ambos han pedido que la manifestación sea "histórica" y por ello van a reunirse con todas las asociaciones, partidos políticos y demás organizaciones, por lo que han hecho un llamamiento general a la población para que secunden esta convocatoria el próximo día 19.