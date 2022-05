El PSOE de Huelva apuesta por una "agenda feminista" en la Junta con "políticas transversales en igualdad

HUELVA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Enrique Gaviño, ha indicado que su formación "apuesta por una agenda feminista" en la Junta que "haga política transversal en todas las consejerías".

Así se ha manifestado Gaviño tras una visita a la Asociación Caminar, en la que ha puesto en valor "cómo luchan y trabajan las mujeres para dignificar a su colectivo".

En este sentido, Gaviño ha puesto como ejemplo a la Diputación de "esa agenda feminista", ya que "la propia presidenta es la que ejerce como diputada de Igualdad y de la Mujer y ello inspira a todas las demás áreas", por lo que ha expresado que "el mismo planteamiento es el que tiene que haber en la Junta, que haya áreas específicas pero que marquen al resto".

Asimismo, el socialista ha explicado que en la actualidad hay que "tener en cuenta dos ideas: la de evolucionar y la de involucionar", ya que "por desgracia no solamente hay que hablar de crear mejores condiciones para que las mujeres puedan romper techos de cristal", sino que "hay que seguir luchando para parar la involución que representan muchos mensajes que entienden que asociaciones, con un papel tan relevante como Caminar, son chiringuitos que solamente permiten tener a la gente distraída o aleccionada".

"No he conocido todavía ni una sola asociación de mujeres que plantee ninguna elección ideológica más allá del mensaje de que la mujer vale tanto como el hombre. Por lo que no es una cuestión de números, que también, ya que las mujeres son más de la mitad de la población del país y del planeta, con lo cual no podemos progresar si no cuentan con los mismos derechos que los hombres. Es una cuestión de evolución social", ha subrayado.

En esta línea, el número dos del PSOE por Huelva al 19J ha criticado que las mujeres "históricamente han sufrido el machismo, que las obligaba a adoptar un rol secundario en la sociedad y en la familia", pero "en una sociedad moderna como la de hoy eso es inviable porque tienen que tener las mismas oportunidades y en eso hay que trabajar".

"Por ello, en estas elecciones y como hemos hecho siempre, tenemos una apuesta decidida por la mujer, ya que todos los avances que se han dado en esta comunidad y en este país han sido gracias a políticas que ha puesto en marcha el Partido Socialista para las mujeres y eso debemos de seguir haciendo", ha remarcado.

Asimismo, el socialista se ha lamentado del "terrorismo que padecen las mujeres", por lo que ha asegurado que el PSOE "no va a permitir que se dé ni un paso atrás en las ayudas a las asociaciones de mujeres ni al movimiento feminista".

"Es muy necesario y mas cuando algunos defienden el término de violencia intrafamiliar. Cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, da igual que lo haga en cualquier escenario, la mata por ser mujer y eso no es intrafamiliar. Eso no es una cuestión doméstica, si permitimos ese concepto estamos encerrando a la mujer y a sus derechos. Por lo que no vamos a consentir que desde la ultraderecha y la derecha se haga esta involución en nuestra sociedad; y a la violencia de género la blanquee", ha aseverado.

Al respecto, Gaviño ha hecho un llamamiento a los hombres porque "hay que entender que junto a ellas hay que hacer una sociedad mejor", por lo que el PSOE "defenderá que se pongan todas las medidas para que no se vuelvan a dar esos discursos y para que la igualdad sea de verdad y eficaz durante este mandato".

Por su parte, la presidenta de la asociación Caminar, Inmaculada Gallardo, ha explicado que su asociación trabaja desde 1994 por "la integración laboral de la mujer", para ello, tienen en marcha, "de forma transversal", diferentes talleres, de hecho, gracias a uno de esos proyectos ha recibido el Premio al Valor Social de la Fundación César.

Por otro lado, la visita, según ha indicado la presidenta, permite "trasladar las necesidades de la asociación y la posición actual de la mujer y los recursos para ellas, que han ido disminuyendo", por lo que ha mostrado su "preocupación", ya que "hay un sector dentro de las mujeres muy vulnerable y está costando que sea atendido, por lo que es necesario un mayor apoyo".