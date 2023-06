El PSOE de Huelva capital critica la "existencia de un pacto tácito de legislatura entre PP y Vox"

HUELVA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo, ha criticado este lunes que "existe realmente un pacto de Gobierno" entre la alcaldesa del PP, Pilar Miranda, y Vox, "según se ha podido visualizar en el pleno orgánico celebrado esta mañana en el Consistorio onubense" en el que "Miranda ha decidido dar el mismo tratamiento a un partido que a otro, cuando la diferencia entre concejales es enorme, ya que el PSOE tiene once y Vox solo dos", por lo que el PSOE ha votado en contra.

"Pero la realidad es que Miranda se ha reservado una mayoría absoluta, que no tiene, con la compra de los dos concejales de Vox, que se liberan ambos, y la sobrerrepresentación de la ultraderecha en el pleno, porque no se respeta la proporcionalidad cuando se le ha dado el mismo número de asesores y la misma representación en los órganos, empresas, consejos locales, asesores, etcétera que a nosotros", ha lamentado Baluffo, quien ha añadido que "no nos queda más remedio que pensar que se ha engañado a la ciudadanía y no es un pacto de investidura lo que se firmó entre PP y Vox, sino un pacto de Gobierno con todas las letras".

Francisco Baluffo ha criticado también que la visita que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado al Consistorio solo ha servido para "lanzar su discurso" y que "tanto Pilar Miranda como Moreno han hecho referencia a la mejora de infraestructuras, pero no se ha hecho ninguna mención a las obras que hay en la ciudad paralizadas desde que el PP entró a gobernar en la Junta de Andalucía, como el Edificio de Hacienda o el Banco de España".

Además, ha señalado que "la referencia que ha hecho el presidente al Materno Infantil ha sido para hablar de mejoras", por lo que los socialistas temen "que vuelven a abrir la puerta a dejar de construir un nuevo edificio que albergue esta infraestructura sanitaria tan importante para Huelva, como se ha prometido". Por ello, Baluffo ha pedido "explicaciones" y ha exigido a la alcaldesa "que mantenga firmes los compromisos con Huelva porque, de lo contrario, mal empieza el mandato".