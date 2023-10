PSOE Huelva cree que el cierre de Costa llega "tarde" y afea las "malas decisiones" de Junta en el marisqueo de coquina

HUELVA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha criticado que la Junta de Andalucía "dé la espalda al sector de la coquina dejando morir el caladero" por sobreexplotación". A su juicio, lo que pide el sector son "respuestas serias y no improvisadas" como el cierre del caladero anunciado este lunes "sin ningún tipo de planificación y solo porque el sector tiene prevista una concentración en la puerta de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía".

Según Gaviño, "el cierre del caladero no es más que el reconocimiento por parte de la consejera de la mala previsión y gestión de un caladero que por su desidia ha dejado morir. El cierre, de igual modo, no es más que un parche que no servirá de nada si no viene acompañado de vigilancia y un plan de gestión de la pesquería serio que reduzca la presión que sufre y lo haga sostenible".

Asimismo, ha incidido a través de un comunicado en que la situación del caladero es "insostenible" debido, entre otras cuestiones, a "la falta de inspecciones, que ha provocado que las capturas no superen los tres kilos, y aunque los precios oscilan entre los 10 y 12 euros es imposible llegar a los diez kilos para poder tener un salario mínimo, aunque la tara permitida es de 25 kilos al día".

Por ello, una de las principales preocupaciones del sector es "la amenaza que supone para el caladero los marisqueos ilegales que no respetan ni el tamaño ni la tara, una situación que se podría evitar con un aumento de la vigilancia en la zona, tanto para proteger al caladero como la subsistencia de las 250 familias dedicadas al marisqueo en la provincia de Huelva", ha concluido.