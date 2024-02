PSOE-Huelva dice que el Anillo Hídrico "estaría terminado" si la Junta hubiera invertido los 652 millones presupuestados

HUELVA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial por el PSOE de Huelva Pepa González Bayo ha acusado a la Junta de Andalucía de cometer una "grave irresponsabilidad" por "no afrontar con determinación" el problema de la sequía al que se enfrentan cuatro millones de andaluces, que "se ven afectados de uno u otro modo por problemas de suministro" y ha remarcado el caso de la Sierra de Huelva, que "sufre restricciones de agua desde hace varios años" y donde "la Junta de Andalucía no ha invertido los 652 millones de euros del presupuesto que tiene para obras hídricas".

González Bayo ha afirmado que, si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no tuviera bloqueada esa inversión, el Anillo Hídrico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, del que dependen unos 38.000 habitantes, estaría más que terminado y no existiría el grave problema que hoy existe", según ha indicado la formación en una nota.

La socialista ha afirmado que es "incierto" que la Junta de Andalucía haya concluido la primera fase de estas obras "que se iniciaron con el anterior Gobierno socialista, hace más de cinco años" y que "no está ejecutado al cien por cien, como se afirma desde el Ejecutivo andaluz".

"Además, lo que hay lo han puesto en funcionamiento tarde y mal, con un generador, ya que no lo han dotado de corriente eléctrica, su improvisación hace que se esté sacando el agua de pozos sin valorar qué afectación se está produciendo en las fuentes naturales y lo único que ha conseguido es que la mayoría de los municipios de esa primera fase vengan padeciendo restricciones de agua; y este año, cuando lleguen los meses más calurosos, volverá a pasar lo mismo. Esta obra, tal como está, no remedia la situación de cortes en la Sierra, es necesario abordar las siguientes fases y ponerlas en funcionamiento sin esperas ni plazos", ha dicho.

Por ello, Bayo considera que el Gobierno andaluz "va tarde y mal" porque, "de la segunda fase, sólo está el anteproyecto, la tercera fase no ha sido sacada la licitación a pesar de que lo anunciaron para diciembre y estamos ya en febrero; y de la cuarta fase no han hecho nada".

La socialista está convencida de que "esa inacción no es por falta de recursos", ya que "la Junta de Andalucía solo ha ejecutado el 40% de fondos públicos en materia de agua en 2023" y "ha dejado de invertir 1.200 millones de euros en políticas hidráulicas que podrían sufragar los problemas de abastecimiento de Huelva y de otras provincias".

Bayo ha subrayado que "hay que buscar soluciones en todas partes y para ello hay que trabajar". En este sentido, ha aludido a los depósitos de agua residual reciclable que tiene Huelva capital, donde hay una depuradora que regenera "miles de litros de agua, la que más metros cúbicos genera de toda la provincia", que "no se utilizan" y "se puede canalizar y llevar a nuestros campos, a la industria o al sector turístico".

"La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, no hace nada, y pedimos a los políticos del PP que tienen el Gobierno de la Junta, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial que se impliquen en la sequía porque pueden poner soluciones asequibles. Hay que llevar el agua donde está la necesidad", ha añadido.

Por ello, ha apuntado a "la dejadez, la irresponsabilidad y la inacción más absoluta de Moreno y de su Gobierno ante un problema tan grave" y ha aseverado que "estamos ante el primer presidente autonómico de toda la etapa democrática que no se ocupa de los problemas de los andaluces, ni cumple ni gestiona".

"Desde el Partido Socialista se pide a Moreno que se centre en Andalucía, que deje la política nacional y se haga cargo de la sequía; que deje de pedir dinero a Europa cuando es incapaz de gastar el que tiene, porque no es falta de dinero, es falta de trabajo, de interés por los problemas que vivimos los andaluces; es falta de compromiso con la provincia, Huelva no se puede permitir seguir reduciendo el consumo de agua, porque su economía se sustenta en la agricultura, nuestros campos están en producción y tenemos que terminar la campaña agrícola con tranquilidad, por eso tiene que centrarse en lo importante y poner en marcha acciones que garanticen el buen final de la campaña agraria", ha destacado.

Por último, ha manifestado el "total apoyo" al sector agrario, turístico e industrial que este jueves se dieron cita en Sevilla para manifestarse ante la situación de sequía, "que puede verse agravada en los próximos meses si no tenemos una primavera lluviosa". En este sentido, ha reprochado que "en los cinco años de gobierno del PP en Andalucía no se ha hecho un trabajo serio, comprometido y eficiente para no llegar a esta situación". También ha apoyado, en nombre del PSOE al sector del transporte y a los productores andaluces ante el bloqueo que están sufriendo en la frontera francesa", que condenan "con total firmeza".