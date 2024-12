El PSOE de Huelva dice que el presupuesto para sanidad "seguirá provocando cierre de centros de salud por las tardes"

HUELVA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha afirmado este viernes que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2025 en sanidad "seguirá provocando los cierres de centros de salud por las tardes y otros servicios en la provincia".

En una nota, Gaviño ha indicado que su afirmación se basa en "unas cuentas andaluzas que incrementan un 18% el presupuesto para la sanidad privada, mientras que para la pública sólo está previsto un 7%". Para el portavoz socialista, "esto deja patente que por mucho que el PP y Juanma Moreno quieran erigirse como defensores de la sanidad pública, la realidad es muy distinta y los números son los que cantan".

Por ello, ha aseverado que "para 2025, las cuentas están claras y todo derivará en que el PP seguirá cerrando consultorios en Atención Primaria, centros de salud por las tardes, puntos de urgencia, así como unidades, servicios, camas, plantas y quirófanos en los hospitales".

"Y, lo más flagrante, es que no se vuelven a restituir, se pierden por completo, como es el caso del centro de salud de Minas de Riotinto, que cerró por las tardes este verano y ya no ha abierto más sus puertas por las tardes, pese a que atendía a cinco municipios de la Cuenca Minera; o el hecho de la reducción de horas, servicios y atención sanitaria en muchos centros de salud de la provincia, que no se han restablecido dejando a la población desatendida, muchas de ellas personas mayores, así como menores por falta de pediatras", ha añadido.

Además, el socialista ha alertado de que "las listas de espera van a seguir aumentando porque el Gobierno de Moreno tiene previsto un recorte de 50 millones de euros en personal sanitario, lo que va a hundir más a nuestra sanidad pública".

"Desde el PSOE de Huelva decimos basta ya y pedimos al PP que deje de engañar y contrate a más profesionales para acabar con el colapso de la atención sanitaria única, porque la solución pasa por la contratación de más profesionales sanitarios. Sólo recortan y por eso la sanidad pública está como está", ha enfatizado.

Es por eso que ha tachado de "lamentable que Juanma Moreno venga a la provincia, a la Sierra en Navidad que está preciosa, para hacerse una foto en una comarca que, precisamente está sufriendo un déficit sanitario descomunal, mientras sigue ninguneando las carencias y las reivindicaciones de los profesionales, que junto a la ciudadanía se manifiestan día sí y día también por los incumplimientos de la Junta y reclamando unos servicios sanitarios dignos y una mejora de las condiciones laborales de estos profesionales".

Gaviño también ha criticado que "en este presupuesto no se aumenten los recursos en salud mental ni para la prevención del suicidio, a pesar de que cada día dos personas se quitan la vida en Andalucía; o el hecho de que para la infraestructura sanitaria cae un 9%", aclarando en esta materia que "todos los equipos de alta tecnología que vaya a inaugurar Moreno son gracias a fondos del Gobierno de España, porque la Junta de Andalucía pone cero euros", ha concluido.