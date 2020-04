El PSOE de Huelva pide "calma" a trabajadores y empresarios para afrontar la crisis "con colaboración"

HUELVA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha pedido este jueves al conjunto de trabajadores y al mundo empresarial "calma y sosiego" para afrontar "con madurez y responsabilidad "la actual situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus, por lo que han solicitado "la máxima colaboración".

En este sentido, desde el partido han subrayado que se trata de "la peor crisis mundial sobrevenida por un tema de salud" y que "lo más importante ahora mismo es atajar todos los problemas que están surgiendo para hacer frente a la pandemia desde el punto de vista sanitario", añadiendo que "la situación ha removido los cimientos de toda la sociedad y ante semejante estado de incertidumbre y de temores solo cabe la unión y la solidaridad de todos".

Por ello, y ante las datos del paro conocidos hoy, desde el Partido Socialista han lanzado un mensaje de "tranquilidad" al conjunto de los trabajadores y del mundo empresarial onubense, indicando que "era de esperar que las cifras se disparasen", por lo que consideran que "lo que hay que hacer ahora es llamar a la unidad total de todos los agentes para empezar a trabajar en la recuperación cuando la crisis remita".

"Debemos ser conscientes de que son datos que responden a una situación excepcional por el parón de la actividad necesario para frenar la pandemia del coronavirus, que deben suponer una llamada a la unidad para que entre todos colaboremos en la recuperación económica que necesitará Huelva, Andalucía y España tras esta crisis".

Así, los socialistas onubenses han destacado las medidas del Gobierno "que está trabajando a destajo" para "garantizar" las rentas de las personas que se han visto afectadas; temporales que "en otras circunstancias se quedarían sin protección por desempleo y ahora sí lo tendrán por el nuevo subsidio extraordinario aprobado"; o la flexibilización de los ERTES --Expedientes de Regulación Temporal de Empleo-- "que han impedido la destrucción de puestos de trabajo".

A ello, han reseñado, se une otras medidas aprobadas "para proteger el empleo", como son las prestaciones para autónomos (950 euros); la devolución de oficio de las cuotas y sin recargo; o los aplazamientos de las cuotas de las empresas al 0 por ciento de interés.

Además, desde el PSOE han aseverado que ahora "toca proteger a las personas que han perdido su empleo y planificar un plan de fomento de la economía para cuando finalice el estado de alerta". Para esto, han reseñado que el Gobierno ha diseñado un escudo social, y "ahí tenemos que estar todos" porque "se necesita más que nunca, unidad de acción" a la par que han incidido en que "no es tiempo para la confrontación, sino para afrontar con madurez una situación sobrevenida de crisis mundial por un problema sanitario que está cobrándose vidas".

Por eso, consideran "lamentable" que "desde el PP y desde el Gobierno andaluz estén utilizando esta situación de crisis sanitaria mundial para atacar al Ejecutivo central y a los socialistas, en vez de apoyar decisiones muy difíciles que han sido elogiadas por otros países y por científicos".

A este respecto, han solicitado que "rectifiquen" porque "los ciudadanos quieren que se aporten soluciones y no confrontaciones, máxime ante un presidente de la Junta que no colabora, que no comparece en el Parlamento y que en medio de esta crisis sanitaria mundial, su respuesta haya sido llevar a la Diputación Permanente, sin pasar por el Parlamento, un decreto, sin contar con los agente sociales, económicos, ni asociaciones; a lo que se une una política de deslealtad que no se merece esta provincia, ni nuestra comunidad, ni España".