El PSOE de Huelva pide a la Junta que mantenga los puestos de trabajo de los 12.000 sanitarios que terminan contrato

HUELVA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha pedido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que mantenga los puestos de trabajo de los 12.000 sanitarios en Andalucía, que terminan sus contratos a finales de diciembre, "para que se pueda garantizar la asistencia sanitaria", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Precisamente, en el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, que se conmemora el 12 de diciembre, Enrique Gaviño, ha reivindicado la "importancia" de este día, declarado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) "para garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a un centro de salud o a un hospital cercano, que tuvieran acceso a los medicamentos que necesitara y que tuvieran acceso a personal sanitario suficiente que garantizara su atención para el cuidado de su salud".

"Una situación que veníamos disfrutando con normalidad y que, ahora está en peligro por ese claro desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía", ha añadido el socialista.

El parlamentario onubense ha señalado que "una prueba de ello son los presupuestos para el año 2023, donde el gasto sanitario ha descendido tres puntos, de un 31,5% del total del presupuesto pasa a un 28,5%, a pesar de las aportaciones extraordinarias que ha hecho el Gobierno de España, con 5.500 millones de euros más para Andalucía, que no se ven reflejados en una mejora de la atención sanitaria".

"De hecho, si apostaran por la sanidad pública, no se entiende cómo en el presupuesto de 2023 no se garantizan las nóminas para los 12.000 sanitarios que este mes de diciembre van a ver sus contratos finalizados. El Partido Socialista no va a consentir eso y vamos a actuar en consecuencia, porque entendemos que sin un número suficiente de sanitarios y sin unas condiciones dignas para esos sanitarios lo que se va a conseguir es desmantelar definitivamente la sanidad pública", ha subrayado.

Por esta razón, el Grupo Parlamentario Socialista de Andalucía ha presentado una enmienda a los presupuestos de la Junta "para mejorar el sistema sanitario, mantener los puestos de trabajo de esos 12.000 sanitarios y mejorar la atención primaria y la salud mental, todo ello, por un valor de mil millones de euros".

Asimismo, Gaviño ha criticado que "desde que gobierna Moreno se ha incrementado en un 25% el número de pacientes que se deriva a la atención sanitaria privada, ha crecido un 55% por ciento el número de intervenciones quirúrgicas que se realizan en hospitales privados, y ha subido un 145% por el número de pruebas diagnósticas que realizan en centros privados".

"Si reducimos la inversión en lo público, si no tenemos personal sanitario que nos cuide, evidentemente, estamos destrozando uno de los principales derechos del estado del bienestar, que es el derecho a la salud", ha espetado.

HUELVA, "ESPECIALMENTE AFECTADA"

El parlamentario onubense ha lamentado que "la máxima afectada por este desmantelamiento de la sanidad pública es la Atención Primaria, que ya estamos padeciendo de una forma brutal, sobre todo, en la provincia de Huelva".

En esta línea, se ha referido a situaciones como la del centro de salud de Gibraleón, "que no tiene todavía el segundo equipo de urgencia o atención odontológica, aparte de otros problemas, o el centro de salud de El Rocío que siguen sin tener un servicio de urgencia, o la situación en la que se encuentra el centro de salud de Almonte que tiene mobiliarios que se caen a pedazos".

Asimismo, se ha referido al concierto con el hospital Virgen Bella de Lepe, "que ha pasado de costar 11 millones al año a 40 millones de euros al año, pero, además, sin mejorar los servicios, sin aumentar el número de sanitarios que atienden allí, sin aumentar el número de pruebas diagnósticas que realizan; de hecho, siguen derivando a los pacientes al hospital Infanta Elena de Huelva porque no tienen capacidad".

También, ha comentado la situación del Materno Infantil de Huelva, "que tememos que va a ser un materno infantil más pequeño y con menos servicios que el de cualquier otra provincia de Andalucía"; o hechos como las situaciones de urgencia del hospital Juan Ramón Jiménez, "o el calvario que están padeciendo los familiares y los enfermos del servicio de oncología, no por el trato que estén dando los profesionales sino por la falta de recursos por parte de la Consejería de Salud".

"Esta es la situación lamentable de la sanidad en nuestra provincia y la necesidad más que nunca de reivindicar el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal porque en Huelva, especialmente, y en Andalucía, generalmente, la padecemos y adolecemos", ha concluido.