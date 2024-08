El PSOE insiste en que el PP "ha roto el Pacto del Agua" tras el último pleno de la MAS

HUELVA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en MAS-Giahsa y alcalde de Bonares (Huelva), Juan Antonio García, ha calificado de "aberración" que el pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), del pasado 23 de julio aprobase la incorporación del municipio de Cartaya "de forma parcial, no de forma íntegra como dicen los estatutos, solo con el ciclo de agua en alta", por lo que ha insistido en que el PP "ha roto el Pacto del Agua de la provincia" y "ha incumplido" los estatutos.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha insistido en que "ya dijimos que esto iba a ocurrir y ha ocurrido", por lo que ha calificado como una "aberración" esta decisión, y que en el pleno "se dieron todos los argumentos", además de que el Ayuntamiento de Bonares presentó cuatro alegaciones para "ir contra de que Cartaya se incorpore solo con el ciclo en alta, de forma parcial, no de forma íntegra y total, como dicen los estatutos".

"Además, no aporta nada, porque a Cartaya se le vendía en agua en alta, ahora se le va a seguir vendiendo pero formando parte de la mancomunidad, pero el ciclo integral en baja lo va a seguir gestionando la empresa adjudicataria", ha explicado, toda vez que ha advertido que al incorporarse a la MAS, lo que conlleva, "con los 23 votos que va a poder tener, es que puede decidir sobre los demás ayuntamientos que tenemos el ciclo integral, por ejemplo, en las tarifas", pero "Bonares no va a poder influir sobre Cartaya", por lo que ha remarcado que es "una aberración".

"Al final ha sido una fórmula de intentar meter, como sea, a Cartaya en la mancomunidad, para obtener los 23 votos que le hacía falta para aprobar los presupuestos, porque la prueba más evidente fue que en febrero hubo una convocatoria para aprobar presupuestos, no lo pudo aprobar, se dejó encima de la mesa y paralizó todo, y acto seguido, intenta meter pueblos, en esta ocasión ha sido Cartaya, pero estamos seguros que La Palma y Palos también lo van a hacer, porque ya lo han aprobado en su ayuntamiento", ha enfatizado.

Ante ello, el socialista ha asegurado que desde su formación van a "seguir trabajando y luchando" para que "esto no termine así, y para que esto se pueda reconducir", puesto que la mancomunidad "se constituyó como un instrumento, un pacto que ahora se ha roto, para que hubiera estabilidad y buen gobierno en el ciclo integral del agua y los residuos, con la misma regla de juego para todos los municipios, y sobre todo para ayudar a los más pequeños desde la solidaridad, porque son los que realmente tienen más inconvenientes".

Asimismo, ha alertado que esta decisión "no solo propicia a que entre un ayuntamiento en unas condiciones que no son, que no tienen que ver nada con los estatutos", sino que, además, "da pie a que un municipio haga lo contrario y pueda hacer una consulta por si hay alguna empresa que le interese llevar el ciclo de baja y salirse, pero estando en alta en la MAS".