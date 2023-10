El PSOE y JSA-Huelva se unen a los jóvenes en su concentración para reclamar a Moreno el pago del bono alquiler

HUELVA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Juventudes Socialistas de Huelva se han sumado a la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven que ha convocado este lunes una concentración ante la puerta de la Delegación territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para protestar por el "impago" del Bono Joven por parte del Gobierno andaluz y de su presidente, Juanma Moreno.

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y el secretario general de JSA en la provincia, Javier Huete, se han sumado a esta petición de los jóvenes onubenses afectados por esta situación, y que se han unido bajo el lema '¡Basta de retener el Bono de Alquiler!', que lleva ya un año de retraso en Andalucía, "la única comunidad autónoma en la que los jóvenes no están disfrutando de esta ayuda".

Limón ha lamentado en un comunicado "el daño que está suponiendo para estos jóvenes el retraso y el impago de estas ayudas, que han roto con las expectativas de muchos jóvenes de esta provincia de emanciparse, unos 17.000 en toda Andalucía, que se están viendo obligados a volver a casa de sus padres al no contar aún con ese dinero y, por tanto, no poder emanciparse".

"Esto responde, sin duda, -.ha proseguido la secretaria general del PSOE onubense-- a una nefasta gestión y a un auténtico desastre del PP en la Junta para priorizar este tema cuando cuenta desde hace año y medio con cerca de 70 millones de euros que le transfirió el Gobierno de Pedro Sánchez para tal fin".

Por ello, ha indicado que "desde el PSOE vamos, también, a seguir reclamando y apoyando todas aquellas acciones y reivindicaciones que los jóvenes lleven a cabo". "Es su derecho, les pertenece, porque así el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido, se ha comprometido, ha aprobado y ha cumplido. Lo que está ocurriendo en Andalucía es un abandono manifiesto, una falta de interés y de voluntad por parte del PP", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de JSA-Huelva, Javier Huete, ha apuntado que "esto es una tomadura de pelo hacia la juventud, porque no es de recibo que la Junta tenga el dinero y por inoperancia o falta de interés no se estén resolviendo unos expedientes que llevan meses atascados y no alcanzan a explicarnos por qué".

Huete ha reprochado que "ante una problemática real que nos afecta al conjunto de la juventud, Moreno no ha movido un solo dedo por nosotros, como históricamente nos tiene acostumbrados el PP", por lo que ha requerido el desbloqueo inmediato del Bono Joven "y que se pongan en marcha los medios necesarios para que se estudien los expedientes y se dé respuesta a la juventud de nuestra tierra".

Y con respecto a las declaraciones vertidas hoy por el presidente de la Junta pidiendo disculpas y señalando que va a pedir explicaciones y dirimir responsabilidades por este asunto, el secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva ha señalado que "debería mirarse el ombligo y ver que está haciendo mal, porque él es el máximo dirigente y responsable, ante una gestión totalmente nefasta del Bono Alquiler por parte de la Junta de Andalucía".