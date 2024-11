PSOE lamenta que "decenas de afectados" por destrozos en el cementerio de Huelva a causa de Bernard "esperan respuesta"

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha lamentado que "decenas de afectados" por los daños en las sepulturas de sus familiares a causa del paso de la borrasca Bernard en octubre de 2023 han intentado "sin éxito" que el Ayuntamiento "responda a través de su seguro de responsabilidad civil" y han criticado que "muchas de estas familias han tenido que afrontar en solitario la reparación de estas tumbas y muchas otras han tenido que renunciar a su arreglo por el elevado coste del mismo".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el 22 de octubre de 2023, la borrasca Bernard arrasó Huelva provocando numerosos daños materiales en toda la ciudad con más de 200 incidencias registradas en pocas horas. El resultado fue la perdida de mil árboles, muchos de ellos arrancados de raíz, así como graves daños en mobiliario urbano, alumbrado público y en edificios.

Así, los estragos de esta borrasca se dejaron notar también en el cementerio de La Soledad. A escasos días de la festividad del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, el camposanto estaba "destrozado y lleno de desperfectos causados por el temporal", ya que el viento "tumbó más de 60 cipreses que provocaron el levantamiento del acerado, de las calzadas y destrozó decenas de tumbas".

En este contexto, los socialistas han señalado que estas familias entienden que es el Ayuntamiento de Huelva "como responsable del cementerio quien debe hacerse responsable del coste de todas estas reparaciones" y, sin embargo, "no han recibido respuesta alguna de los responsables municipales", toda ver que "temen que los plazos para solicitar las ayudas hayan prescrito para algunos de los afectados".

Por ello, desde el PSOE no entienden "por qué no han recibido respuesta del Consistorio a sus reclamaciones ni por qué no se han tramitado estas ayudas para que las sepulturas afectadas sean reparadas".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una interpelación para el pleno de la próxima semana en la que le pedirán al equipo de Gobierno del PP que expliquen los motivos por "los que no se han tramitado las ayudas ni se ha gestionado las reclamaciones de las familias afectadas por los daños en las tumbas de sus seres queridos en el cementerio de La Soledad tras el paso de la borrasca Bernard".